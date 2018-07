Opkast, cigaretskodder og afbrændt legetøj - børnehave igen udsat for hærværk

Opkast, afbrændt legetøj og cigaretskodder en masse.

Børnehaven Krokodillehaven i Lystrup hærges i øjeblikket af ukendte gerningsmænd, der efterlader tydelige spor overalt i børnehaven. Alene i denne uge har vandalerne været på besøg to gange.

Det skriver TV2 Østjylland.

Den stigende antal hærværksepisoder ærgrer en af børnehavens pædagoger, Ulla Kjær Kristensen, der flere gange har måttet åbne børnehaven til synet af opkast på asfalten eller smeltede gravkøer i sandkassen.

»Det er utrygt, at vi ikke ved, hvad vi møder op til om morgenen. Det er jo fint, at der er nogle, der sidder og hygger sig om aftenen, men så skal man også bare rydde op efter sig selv. Det er ulækkert at rydde opkast og cigaretskodder op,« siger Ulla Kjær Kristensen.

Hun er især bange for, hvad brandpåsættelsen kan føre til i den ekstreme tørkeperiode, når flammerne først tager fat. Måske er det børnehavebygningen, der ryger næste gang, forklarer hun.

Flere Rema 1000-butikker på vej i hele Aarhus

Ulla Kjær Kristensen frygter desuden, at gerningsmændene har udset sig børnehaven som deres personlige natklub. Forskellen er bare, at her ikke er andre til at rydde op efter dem end hende og de andre pædagoger.

Og det er ikke første gang, at børnehaven i Lystrup udsættes for hærværk. I løbet foråret og sommeren har det været hele ni gange, ligesom børnehaven også sidste år havde store problemer med ballademagerne.

Dengang mødte børnehaven stor opbakning hos børnenes forældre, der efter hærværksepisoderne kom ned og byggede de ødelagte møbler op igen.

Men Ulla Kjær Kristensen kan ikke nænne at forlange mere af børnenes forældre. Derfor håber hun bare, at folk vil høje et vågent øje med børnehaven.

Østjyllands Politi opfordrer til, at man kontakter det, hvis men ser mistænkelig adfærd på børnehavens matrikel om aftenen.

Nedenfor kan du se et lille udsnit af det hærværk, som børnehavens pædagoger mødte frem til: