På tyvetogt med 4-årig

To kvinder på 22 og 24 år havde torsdag aften den enes 4-årige søn med, da de var på tyvetogt i Bilka i Tilst.

Omkring midnat ved lukketid gik de to kvinder og det lille barn rundt i butikken, hvor en vagt holdt ekstra øje med dem. Han så, at kvinderne tog flere varer ned i tasken, som de ikke betalte for, da de gik ud af butikken.

Vagten tilbageholdt derfor begge to, og da politiet kom frem, fremviste de varer for næsten 3.000 kroner, som de erkendte at have stjålet. De blev derfor sigtet for tyveri.