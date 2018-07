AGF har åbnet ny fanshop og møder FCM i ny udebanetrøje

»Fall in love with a stupid man.«

Sådan synger Thomas Helmig over højttalerne på en video fra den nybyggede fanshop, som AGF åbnede fredag på pladsen foran Ceres Arena.

Men helt dumt er det ikke at bygge en ny fanshop.

»Vores gamle fanshop var blevet for lille, og efterspørgslen på merchandise hos vores fans er stigende, så derfor var det tid til at åbne en ny butik - eller et minisupermarked, om man vil,« siger Søren Højlund Carlsen, kommunikationschef i AGF.

Shoppen er placeret på pladsen foran Arenaen, og den er indrettet i en pavillon, som blev til overs i forbindelse med det nybyggede klubhus på Fredensvang. Ved Arenaen har den så fået den karakteristiske røde farve, som pryder både stadion og idrætshal.

Som noget nyt har AGF'erne fået et par striber foran på deres nye udebanetrøje. Foto: Laura Bisgaard Krogh.

»Merchandise er en voksende forretning for os, men ikke den største, og det er jo især en service overfor vores fans, at de kan købe AGFs trøjer og halstørklæder og meget mere. Den service bliver bedre i den nye shop, for her er der plads til, at vi kan præsentere mange flere af vores varer på en bedre måde,« siger Søren Højlund Carlsen.

I forbindelse med åbningen af fanshoppen præsenterede AGF i øvrigt også en ny udebanetrøje.

AGF åbner den nye superligasæson lørdag den 14. juli ude mod FC Midtjylland, og første hjemmekamp er søndag den 22. juli mod FC Nordsjælland. Optakten til den kamp er øvrigt en såkaldt AGF Walk fra Sankt Lukas Kirke på Ingerslevs Boulevard og til Ceres Park.