Svindlere i Aarhus bliver afsløret som aldrig før

Sociale svindlere har fået det svært.

Aldrig før har Aarhus Kommunes særlige kontrolgrupper afsløret så meget snyd med de offentlige ydelser som i 2017, konstaterer Lene Hartig Danielsen, chef for Borgerservice, der står for den ene af kontrolgrupperne.

»I 2017 har vi haft det allerstørste provenu nogensinde,« fastslår hun.

Politikerne i magistraten fik i slutningen af juni forelagt en opgørelse, der viser, at de to grupper i fjor fik stoppet socialt snyd, der samlet set sparede kommunekassen 15,3 mio. kr. Det svarer til en stigning på 39 pct. i forhold til 2016.

Bekæmpelse af social snyd giver penge til mennesker, der reelt har brug for dem. Lene Hartig Danielsen, chef for Borgerservice i Aarhus Kommune

Kontrolgruppen under Kultur og Borgerservice fik stoppet ydelser og lavet tilbagebetalingskrav for 6,3 mio. kr. mod 5,1 mio. kr. året før. Resultatet skyldes i høj grad et tiltag, hvor enlige forsørgere skal skrive under på, at nu også bor alene. Hermed sikrede afdelingen, at færre får uberettigede sociale ydelser som økonomisk friplads i daginstitutioner og boligstøtte.

Hos kontrolgruppen i Sociale Forhold og Beskæftigelse steg provenuet fra 5,9 mio. kr. i 2016 til 9 mio. kr. i 2017. Ifølge notatet til politikerne skyldes stigningen bl. a. et ekstraordinært provenu fra nogle enkeltstående sager på udenlandsområdet.

De to afdelinger fik 250.000 kr. hver til ekstra indsatser i 2017. De er blevet brugt til at få bugt med folk på en såkaldt ukendt adresse og dermed proformaflytninger, mens social- og beskæftigelses-gruppens fem såkaldte temakontroller også har været mod rettet mod bl.a. førtidspension, udenlandsophold og virksomhedsbesøg.

»Der har været en række ekstra indsatser, som måske er engangsindsatser. Tiden vil vise, om vi kan nå det samme provenu næste år. Det vil vi i hvert fald lægge os i selen for,« siger Lene Hartig Danielsen, der understreger, at det er vigtigt at få stoppet svindlen.

Mere socialt snyd bliver afsløret

»Bekæmpelse af social snyd giver penge til mennesker, der reelt har brug for dem. De, der har krav på ydelser fra den offentlige sektor, skal selvfølgelig have dem, men de der ikke har ret til dem, skal ikke have dem, og det stopper vi sådan set med held,« konstaterer Lene Hartig Danielsen.

Efter planen bliver hun i september også chef for medarbejderne social- og beskæftigelsesforvaltningens kontrolgruppe, som ventes at blive fusioneret med kontrolgruppen hos borgerservice.

Ud over at spare kommunen for 15,3 mio. kr., sikrede kontrolgrupperne i 2017 staten en besparelse på 6,7 mio. kr., fremgår det af kommunens opgørelse.