Boligejer har sat hegn op for at holde hjemløse og udsatte væk

I årevis har hjemløse og socialt udsatte holdt til i området omkring Klostertorvet i det centrale Aarhus.

Men siden kommunen i april valgte at fjerne en række busskure, som ellers var et yndet sted for dem at holde til, har de nærliggende butikker og restaurationer oplevet, at de socialt udsatte i stigende grad bruger de tilstødende gader som opholdssted.

Den udvikling fået Jens Søe, der ejer en udlejningsejendom på Klosterport, som støder op til Klostertorvet, til at opsætte et hegn foran ejendommen.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Over for mediet forklarer boligejeren, at der sommetider sidder mellem 15-20 stykker på trappen og fortorvet foran Klosterport 9 og 9b.

Og det er ikke bare om dagen, at der er trængsel foran ejendommen.

Således bliver der ifølge Jens Søe også jævntligt holdt fester om natten med urin, afføring og tomme flasker til følge.

Men at sætte et hegn op foran sin ejendom er selvtægt og ulovligt. Sådan lyder det fra Aarhus Kommune.

Noget tyder dog på, at hegnet kan få lov til at blive stående - i hvert fald for en stund.

»I princippet er det her selvtægt. Det er noget, vi normalt slår meget hårdt ned på. Men i det her tilfælde, på grund af de særlige omstændigheder med de ting, der foregår, så er det ikke noget, vi umiddelbart griber ind over for. Dog vil ejeren på et tidspunkt få en besked om at pille det ned,« oplyser Kim Gulvad Svendsen, leder for Center for Byens Anvendelse ved Aarhus Kommune, til TV 2 Østjylland.

Jens Søe håber, at det nuværende og lettere primitive hegn kan holde de socialt udsatte væk fra ejendommen. På sigt håber han, at han kan få lov af kommunen til at sætte et kønnere og permanent hegn op.

Nedenfor kan du se i et indslag fra tv-stationen se, hvordan det nuværende hegn ser ud.