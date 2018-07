Stig på bussen i Aarhus - og få tre timer i nationalparken

Aarhusianerne har taget nationalparkbussen til sig, og den kører nu på tredje sommer – og endda med en ekstra afgang i forhold til tidligere år.

»Med en dygtig guide bag rattet kan alle glæde sig til at opleve et malerisk istidslandskab, en særlig og sjælden natur og seværdige historiske perler i Nationalpark Mols Bjerge,« hedder det i en pressemeddelelse fra nationalparken på Mols.

Fire mandage i juli

Nationalparkbussen har denne sommer afgange fra Aarhus på fire mandage i juli. Bussen starter klokken 9 fra Thomas Jensens Allé ved Musikhuset. Undervejs mod Nationalpark Mols Bjerge fortæller John Simoni om tanken med nationalparker, og hvad der er i vente på turen på Mols.

Det praktiske Mandag 9., 16., 23. og 30. juli klokken 9 - 15. Afgang klokken 9 fra Thomas Jensens Allé v. Musikhuset i Aarhus. Man er tilbage igen klokken 15. Det anbefales at medbringe madpakke. Der er mulighed for at købe øl og vand i bussen. Book billet på nationalparkmolsbjerge.dk

Når bussen er fremme, venter der tre timers sightseeing med stop på særlige steder undervejs.

Der er for eksempel stop ved et udsigtspunkt med 360 grader panoramaudsigt – faktisk helt til Aarhus, hvis vejret tillader det – og ved Porskær Stenhus, der er Danmarks største stendysse fra bondestenalderen.

En rejse gennem istidslandskabet

Turen går også til Trehøje, Kalø Slotsruin, Stabelhøjene og Besøgscenter Karlsladen. Det er en rejse gennem istidslandskabet med vige, bakker, høje toppe, dødishuller, marker, skove, landsbyer og en rig kulturhistorie.

Nationalpark Mols Bjerge er på 180 kvadratkilometer. På de tre timer rundt på Mols får man både viden og et godt overblik over området.Måske har man ved vejs ende også fået inspiration til at besøge nogle af herlighederne på egen hånd.

Oldtiden hitter

John Simoni har bemærket, at gæsterne ofte bliver særlig optaget af oldtiden.

»De meget udviklede samfund i oldtiden overrasker. Handelsforbindelser og inspirationen fra blandt andet middelhavsregionen kommer bag på folk, der ofte ser vores oldtid som primitiv og underudviklet.«

Den fortælling, han selv synes er mest spændende, handler også om oldtiden.

Bred politisk støtte til velkomstcenter

»De første mennesker på Mols. Man bygger noget op, som ikke er i forvejen, samtidig med at man bærer sin kultur med sig, uanset hvor man kommer fra.«

Turene er meget populære. For at være sikker på at få plads, er det nødvendigt at bestille billet forud.