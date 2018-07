Stenkast mod politiet i Rosenhøj

Det handler egentlig om dialog og tryghed, men endte med stenkast og en anholdelse onsdag aften i Rosenhøj.

Her blev forruden på Østjyllands Politis mobile politistation ødelagt, da to unge mænd kastede med sten mod bilen kl. 20.20.

Den store politivogn holdt på Rosenhøj Vænge i Viby, hvor to betjente gik rundt i området for at komme i dialog med områdets beboere. Mens betjentene talte stille og roligt med nogle personer, samlede der sig en større gruppe unge mænd. To af mændene trak pludseligt til side og smed sten på bilen, så forruden blev smadret, og herefter løb begge væk fra stedet.

Flere patruljer blev sendt til stedet, og det lykkedes den ene at finde en 27-årig mand, som de to betjente ved den mobile politistation genkendte som gerningsmanden. Den 27-årige blev anholdt og sigtet for forsøg på vold mod politiet.

Den mobile politistation er en større kassevogn med faciliteter indvendigt, der gør, at den kan fungere som et slags rullende kontor. Østjyllands Politi bruger jævnligt bilen til at køre rundt i forskellige områder for at komme tættere på borgerne, få snakket med dem og skabe tryghed. Østjyllands Politi vil også de næste dage køre til Rosenhøj med bilen, oplyser politiet.