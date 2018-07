Direktør stopper i Aarhus Fremad

Den aarhusianske fodboldklub Aarhus Fremad skal se sig om efter en ny direktør, efter Nicolaj Wittendorf har valgt at give stafetten videre efter fire år på posten.

»Det er ganske udramatisk og et valg, jeg selv har truffet. Det er et job med mange kasketter i sådan en fodboldklub, og det skal man jo helst finde energi i. Og det kneb lidt her til sidst. Så jeg har truffet valget, at en anden skal til og give den gas,« siger han.

Nicolaj Wittendorf har søsat fællesskabet Fremad Folket, været primusmotor på opførelsen af klubbens nye tribune samt opstart denne sommer af isboden ”Hansens Is” ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Derudover står han bag ”Fremads Stærke”, der blev kåret som landets bedste stadion-pølse i 2015.

Han er stadig vild med klubben og arbejdet, men han finder ikke samme energi i de mange opgaver som kridtoptegning og at grille pølser. Derfor har klubben godt af at få en ny til med samme iværksætterdrive, som han selv trådte ind ad døren med, fortæller han. Han vil dog stadig være at finde i klubben:

»Jeg tænker, at jeg bliver fast fodboldgænger heroppe og også vil bidrage som frivillig. Så det bliver en anden rolle, jeg får. Jeg har også en familie, der elsker at være her,« siger han.

Nicolaj Wittendorf stopper ikke i som direktør, fordi der står hænger et andet tilbud og venter.

»Der er ingen planer. Nu skal jeg på ferie, og så skal jeg tage den lidt med ro. Og så er jeg egentlig åben overfor, hvad der så skal ske. Mon ikke der dukker noget op, måske inden for samme branche måske noget helt andet,« slutter han.

Han stopper i klubben med udgangen af august 2018.