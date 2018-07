Naturen er knastør, så nu er ild i bålfade også forbudt

Man må stadig lave mad på sin grill, men til gengæld er det nu forbudt at tænde bål i bålfade.

Det understreger Østjyllands Brandvæsen, der altså pga. en fortsat knastør natur og vegetation i Østjylland, ikke bare fastholder det forbud, der blev indført den 15. juni, men skærper det.

Afbrændingsforbuddet gælder nu afbrænding af haveaffald, halm, hugstaffald, siv og rør, der står på roden i bl.a. søer og åer og lyng. Man skal med andre ord helt lade være med at tænde bål i det fri, ligesom man heller ikke må fyre festfyrværkeri af.

Brandvæsenet henstiller til, at alle udviser stor forsigtighed, hvis de ryger, og ikke kaster cigaretskodder eller tændstikker fra sig, og at man lader den varme aske blive i den tillukkede grill, til den er blevet helt kold.

Der er nok flere, der stadig står med et sankthansbål, de ikke måtte tænde sankthansaften. Det er der ikke andet at gøre ved end at pille det fra hinanden igen og køre det væk som haveaffald med mindre selvfølgelig, at fuglene har bygget reder der og lige nu er ved at få ungerne på vingerne.

Sådanne bål må nemlig kun brændes af sankthansaften, det siger kommunens regulativer, og dem gives der ikke dispensation for.