Så smart var fidusen heller ikke

En 44-årig kvinde forsøgte sig i går med en smart fidus, da hun tirsdag aften kom i Magasin i Aarhus for at få pengene tilbage for en række varer fra butikken.

Hun havde imidlertid ikke selv købt varerne, men tidligere på dagen stjålet dem fra en kunde, der netop havde betalt ved kassen. Da kunden et kort øjeblik kiggede væk, tog den 44-årige hendes pose og stak af.

En vagt havde tjekket overvågningskameraet efter hændelsen og kunne genkende tyven, da hun kom for at returnere varerne. Hun nåede at få omkring 1.700 kr. tilbage for varerne, inden hun blev tilbageholdt. Hun erkendte sin brøde og blev sigtet for tyveri.