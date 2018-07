Teenagere ville sælge hash og stjæle slushice

Tre teenagere kom i tæt kontakt med politiet, da de tirsdag bevægede sig noget uden for lovens rammer: En 16-årig dreng ville sælge hash og to 14-årige piger stjæle slush-ice.

Det var en temmelig nervøs adfærd, der fik en politipatrulje til at stoppe op og tale med en 16-årig dreng, da den tirsdag eftermiddag så ham sidde på sin scooter på Peter Holms Vej op mod Botanisk Have i Aarhus. Betjentene tjekkede scooterens nummerplade og kunne konstatere, at den ikke var registreret, som den skulle.

Derfor gik den ene betjent i gang med at skrue nummerpladen af, og mens han sad på hug og skruede, kunne han lugte, at der var hash meget tæt på.

Det var helt rigtigt, den 16-årige viste sig at have flere poser med hash og nogle tomme salgsposer i rummet under sædet. Den 16-årige blev derfor anholdt og sigtet besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg. Desuden blev hans forældre underrettet.

Trængte til slushice

Der måtte også tages kontakt til forældre, da to 14-årige piger troede, at de kunne narre politiet ved at opgive falske navne. De to piger blev sent tirsdag aften taget i at stjæle fra Cinemaxx i Bruuns Galleri i Aarhus. En medarbejder opdagede, at de stod og fyldte bægre med slushice i en ellers lukket butik. Da han konfronterede dem og forlangte, at de betalte, stak de af. De blev dog indhentet og tilbageholdt, mens politiet blev tilkaldt.

Pigerne nægtede i første omgang at fortælle politiet, hvem de var. Efter lidt diskussion opgav de navne og fødselsdatoer, som betjentene dog hurtigt kunne afvise som falske. Da pigerne endnu en gang opgav falsk identitet, mistede betjentene tålmodigheden og anholdt dem begge.

På politistationen blev de visiteret, og politiet fandt buskort med de rigtige oplysninger. Herefter blev begge sigtet for tyveri og for ikke at opgive navn til politiet. Ikke bare deres forældre fik et opkald fra politiet, det gjorde også de sociale myndigheder.