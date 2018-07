Kørte narkokørsel uden sele og kørekort

En 22-årig mand fik en del sigtelser med sig, da han natten til onsdag blev anholdt på Edwin Rahrs Vej i Brabrand.

En patrulje på stedet opdagede bilen og genkendte den 22-årige bag rattet. Betjentene vidste, at han var frakendt kørekortet, så de standsede bilen, hvor manden ikke bare havde undladt at tage sele på, han var også tydeligt påvirket. Han erkendte da også med det samme at have røget hash.

Det fik betjentene til at ransage bilen, og her fandt de flere gram hash under sæder og i små rum i midterkonsollen. Den 22-årige blev anholdt og sigtet for narkokørsel, for at køre uden førerret, for at køre uden sele og for besiddelse af euforiserende stoffer.