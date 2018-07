Cyklist prøvede at flygte med stjålen chokolademælk

Det var en manglende lyst til at se politiet i øjnene, der tirsdag aften fik en patrulje til at sætte efter en ung cyklist på Kalkværksvej i Aarhus.

En borger havde tilkaldt politiet, da han så et par mistænkelige personer stå og læsse varer fra nogle lagercontainere over i en bil. Kort efter kørte den ene mand væk i bilen, mens den anden kørte derfra på cykel.

Efter en kort flugt på to hjul, smed cyklisten sit køretøj og fortsatte til fods væk fra vejen. Politiet havde imidlertid en hund med, der hurtigt fik indhentet manden, som lige så hurtigt overgav sig og blev anholdt.

Den 21-årige erkendte at have brudt ind i containerne, hvor han havde taget nogle flasker med Cocio, og han erkendte også, at cyklen var stjålet. Udover tyveri og indbrud blev han også sigtet for brud på knivloven, da han havde en lommekniv i tasken.

Den anden person, som anmelderen havde set ved containerne, og som kørte væk i bil, fandt politiet ikke i første omgang.