Rekord: Friheden er 36.000 gæster foran

»Er I klar...?«

»Hmmm.«

»ER I KLAAAAAARRRRR?«

»JAAAAAAAHHHH.«

»Sådan, der. God tur.«

Rutsjebanepasseren ved Dragen forsøger at løfte en lidt halvsløv sommervarmestemning, og det lykkes ham at få smilene frem hos børnene.

Orkanens Øje er fra 1987, og den har kørt nogle millioner ture, men nu kan den ikke mere. Henrik Ragborg Olesen, direktør i Tivoli Friheden

Skoleferien er i gang, men sådan en tirsdag kl. 14 i den første uge er der stadig god plads at brede sig på i Friheden, og det ser ud til, at børnene nyder, at der ikke er kø til forlystelserne.

Så børnene har ordet.



»Det er sjovt i Friheden. Jeg har lige fået et kørekort, og jeg skal også prøve Græshoppen,« fortæller Sofie på fem år.

Kørekortet har hun fået i Bille By Køreskole, og hun kan i øvrigt også godt lide Djurs Sommerland, hvor hun skal prøve Diamanten næste gang, fortæller hun. Det kan muligvis være Juvelen, hun tænker på, som vist ellers er en lidt heftig rutsjebane.

Og er den egentlig ikke mest for de store?



»Men jeg er jo også stor,« lyder svaret fra Sofie.

Kan man kravle på en husvæg? Ja, i Illusionsfabrikken i Friheden.

Denne tirsdag i Friheden kan man også møde Elise, Sofia, Simon og Sigurd på 12 og 13 år, der alle går på Skovvangskolen og er af sted med deres fritidsklub. Alle fire har roser til Friheden.

»Det er sjovt herude. Der er en god stemning, og så er der en god blanding af forskellige forlystelser,« lyder det fra de fire, der nævner Cobraen, Sommerfuglen, Tyfonen og Spøgelseshuset som de sjoveste ting at prøve.

På minussiden er lyden lidt for høj i Spøgelseshuset, mener en af dem, men til gengæld er softicen glimrende.

Græshoppen i Bille By er ret populær for de mindre og lidt større.

Man kan også møde en Sofie i størrelse 14 år i Friheden, og hun er her sammen med sin jævnaldrende veninde Thilde fra Hjørring.



»Friheden er sjov, for der er en god blanding af mange forskellige ting både til store og små,« siger de to piger og nævner Piraten, 5D-huset og Cobraen som sjove forlystelser.

Skal de sammenligne med andre forlystelsesparker, bliver det Fårup Sommerland, da de er fra Nordjylland.

»Den er lidt sjovere, for der er også badeland og hoppeborg og trampoliner. Det savner man lidt her i Friheden,« siger de.

I Bille Bys Køreskole kan man få sig et kørekort.

Den idé kan man passende sende videre til Henrik Ragborg Olesen, for han er direktør for Tivoli Friheden.

»Et badeland kommer man ikke til at se i Friheden, dels fordi vi ikke har plads til det, og dels fordi det ikke passer ind i vores koncept, som skal være noget andet end f. eks. Djurs Sommerland. Angående trampoliner har vi faktisk bygget fire af dem i år, men det er til de mindste børn,« siger direktøren og fortsætter:

»Vores koncept er at være en relativ lille og overskuelig park, hvor børnene selv kan løbe rundt, og så vil vi gerne være et sted, hvor hele familien kan være sammen om nogle sjove aktiviteter,« siger Henrik Ragborg Olesen.

Direktøren kan i øvrigt bekræfte, at denne tirsdag var en af de stille dage med 1.483 gæster, men ellers tegner 2018 til at blive endnu et rekordår for tivoliet.

»Vi ligger lige nu på 229.000 gæster mod 193.000 gæster på samme tid sidste år. Det er 36.000 flere, og den samme tendens kan vi se på sæsonkortene, hvor der er solgt 42.000 kort mod 35.000 sidste år,« fortæller Henrik Ragborg Olesen.

Sky Tower er frit fald fra 40 meter.

Det gode vejr spiller en rolle, men koncerterne under overskriften Fed Fredag trækker også mange gæster til.

Tivoli Friheden Besøgstal i år indtil nu: 229.583 gæster mod ca. 193.000 gæster samme tid sidste år. Årsagen er varmt vejr og populære Fed Fredag-koncerter, som har betydet, at der i år er solgt 42.000 sæsonkort mod 35.000 kort sidste år. Et sæsonkort, der giver adgang til alle koncerter, halloween og jul, koster 399 kr.

»Vejret betyder meget, og så er det lykkedes at få sammensat et godt program til Fed Fredag. Det har medvirket til, at vi har solgt 7.000 ekstra sæsonkort i år, og vi ved, at køberne i gennemsnit kommer fire gange, så det bliver små 30.000 ekstra gæster,« siger Henrik Ragborg Olesen.

Direktøren er i øvrigt allerede godt i gang med at planlægge 2019-sæsonen og har allerede en nyhed undervejs.



»I løbet af vinteren piller vi den gamle rutsjebane Orkanens Øje ned, og her vil der komme en ny forlystelse i den vilde ende. Orkanens Øje har i øvrigt stået der siden 1987, og den har kørt nogle millioner ture, men nu kan den ikke mere,« fortæller direktøren, der senere på året vil præsentere den nye forlystelse.