MT Højgaard skal opføre ny færgeterminal i Aarhus

En ny færgeterminal er nu en underskrift tættere på at blive til virkelighed.

Aarhus Havn og MT Højgaard har underskrevet en kontrakt på 140 mio. kr., der betyder, at MT Højgaard har hovedentreprisekontrakten på kajer og moler i den nye færgeterminal i Aarhus. Den skal tages i brug i 2020.



»Vi er glade for, at vi om ca. to år kan tilbyde Molslinjen en helt ny færgeterminal og samtidig bidrage til, at trafikken i midtbyen bliver reduceret. Vi er selv i gang med en plan for opgradering af Østhavnsvej, så færgetrafikken kan afvikles flydende på havneområdet,« siger havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen i en pressemeddelelse.

MT Højgaards entreprise omfatter etablering af kajer, fundamenter for ramper, bundsikring i færgelejerne, moler, stenkastninger, uddybning og opfyld på Østhavnsvej. Desuden skal Molslinjen og Aarhus Havn sideløbende opføre terminalbygning, værksted, ramper, terminalbelægning og tilkørselsveje.

Letter trafikken i Midtbyen

Med flytningen af Molslinjens færgeterminal fra Pier 3 til Østhavnen bliver det befærdede Nørreport-kryds lettet. Trafikken til og fra havnen i Aarhus udgør i dag omkring 14 pct. af den samlede trafik i området ved Randersvej/Nørrebrogade og Nørreport, skriver MT Højgaard.

For flytningen betyder, at færgelejerne og især opmarcharealerne bliver placeret mere hensigtsmæssigt end de nuværende, så det bliver lettere og hurtigere at tømme og fylde færgerne, og at trafikken kan ledes udenom Midtbyen.

Den nye terminal vil ikke have indflydelse på den eksisterende anløbsplads for vandfly på Østhavnen. Rambøll er bygherrerådgiver og vil sammen med Aarhus Havns egne ingeniører udføre tilsyn med projektet.

Arbejdet med færgeterminalen forventes at gå i gang i august 2018 og afleveres i foråret 2020.

