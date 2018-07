Smed gifler og honningsnitter i flugt

En 34-årig mand tog mandag aften i Bilka i Tilst og proppede tasken med søde sager. Han havde ikke tænkt sig at betale for varerne, men da han forsøgte at forlade butikken kl. 18.20 via kundeservice, blev han bedt om at vise, hvad der var i tasken. Spørgsmålet fik manden til at løbe tilbage ind i butikken, hvor han begyndte at smide om sig med gifler, honningsnitter, chokoladekage og et franskbrød fra rygsækken. Vagten holdt den 34-årige tilbage, indtil politiet kom, og manden blev sigtet for forsøg på tyveri, hvilket han erkendte. Manden har ikke bopæl i Danmark, og han blev derfor anholdt og fik en bøde på politistationen med det samme.