Kommunen forbedrer bytræernes vilkår

I Steinmannsgade på Frederiksbjerg hang et skilt om pludselig træfældning, som fik en beboer til at undre sig. For hvorfor havde kommunen bestemt, at de hyggelige rødtjørnstræer skulle ryddes af vejen?

Martin Højholt, Center for Byens Anvendelse Aarhus Kommune, kan fortælle, at afdelingen for Natur, Vej og Service generelt fælder de bytræer, som er syge eller til fare for mennesker. På den konkrete vej er der tale om fejlskiltning, fortæller han:

»Vores entreprenører har nok været lidt for ivrige. De har fået besked på, at de skulle tage forbi der og tage de udgåede træer. De har kun fjernet ét, og der skal ikke fjernes flere lige foreløbig. I virkeligheden har de det dårligt alle sammen, så der er planer om at renovere hele gaden og få nye træer ind. Men det bliver ikke før foråret 2019.«

Træerne skal fældes, fordi de er syge, forklarer Martin Højholt:

»Vi skal ikke have træer, der vælter af sig selv. Det er det, vi kalder risikotræer. Og hvis der er en stor, udgroet gren, så skærer vi også den af, eller hvis de er syre og dårlige - og det er de allesammen på Steinmannsgade,« siger han om stedet, hvor skiltet hænger.

Biler parkerer ovenpå træerne

En af årsagerne til, at bytræerne kan været udfordrede er, at de ofte er placeret tæt på vejen, hvor bilerne holder parkeret. Det gør nemlig, at bilernes vægt giver et massivt tryk på rødderne under jorden.



»Den parkering der foregår er lidt uautoriseret og tæt på træerne. Det kan de ikke holde til, fordi man parkerer henover rødderne, som får en dårligere iltoptagelse. Så når vi går i gang, vil der være plads til parkering, men plantehullet skal bygges op på en bestemt måde, så det kan holde til biler ved siden af,« siger han.

Martin Højholt forsikrer, at der vil blive plantet lige så mange nye træer, som der fæles. Og generelt for træfældning i Aarhus Kommune gælder det, at der skalplantes to nye, når ét fældes.