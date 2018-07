Kvindemuseets rullende museum får støtte af festival

Et museum på hjul har turneret på festivaler og andre centrale steder i Aarhus. Der er tale om Kvindemuseets italiensk-producerede scootervarevogn, som har fået et skub bagi, efter Foreningen Roskilde Festival uopfordret har besluttet at støtte indsatsen med en donation på 75.000 kr. Bilen vil desuden være at finde på næste års årets Roskilde Festival.

Bilen har en pop-up funktion, hvor den hele tiden dukker op nye steder som Dokk1, Aarhus Pride, Aarhus Volume, Nortside, Bruuns Galleri og Dome of Visions, hvor det er lykkes Kvindemuseet at sprede viden om kønnets betydning.

Det lille museum er både en bemandet dialogsatellit og traditionel museumsudstilling, der vil inspirere til overvejelser over køn, historie og ligestilling med humor og viden.