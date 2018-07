Aarhus har indtaget Havnepladsen som nyt mødested

Aarhusianerne har fået sig et nyt mødested.

Havnepladsen er navnet, og to ugers VM-fodboldfest har vist, at pladsen kan tiltrække folk.

Jørn Sønderkjær, chef for Aarhus Events, er godt tilfreds med

»Vi har gjort os nogle rigtig gode erfaringer med VM i fodbold, for det var jo lidt en jomfruelig plads, som man først skulle til at lære kende som arrangør og som publikum. Nu ved vi mere om, hvad pladsen kan, og jeg synes, at DR har fået indrettet pladsen på en rigtig god måde,« siger eventchefen og fortsætter:

»Vores forventning er, at Havnepladsen vil blive brugt rigtig meget, som jo også er intentionen med pladsen. Men det afhænger naturligvis også af, om arrangørerne vil booke den,« siger han.

3.000 kr. pr. døgn

Havnepladsen kan bookes af arrangører ligesom byens øvrige pladser som f. eks. som Lille Torv, Store Torv og Tangkrogen. Prisen for at leje Havnepladsen er ca. 3.000 kr. pr. døgn, som også er prislejet for de øvrige pladser i byen.

Efter VM i fodbold kommer pladsen også i brug ved VM i sejlsport, der holdes i Aarhus 30. juli til 12. august.

»Indvielsen af VM i sejlsport vil foregå på Havnepladsen med en scene med musik ude i vandet, og Havnepladsen og området ved siden af med niveauspring, som vi kalder Isflagerne, kommer også i brug, så hele det indre bassin bliver ét stort aktivitetsområde med sejlbåde og meget andet,« siger Jørn Sønderkjær.



Efter VM i fodbold skal Havnepladsen bruges til VM i sejlsport, golf og The Tall Ships Races næste år. Foto: Mikkel Berg Pedersen.

Derude vil der være golf-events i Aarhus forbindelse med Made in Denmark Golf-turneringen i Silkeborg i slutningen af august, og så kommer Havnepladsen for alvor i brug næste år, når Aarhus er vært for The Tall Ships Races 2019.

Michael Learns to Rock åbner VM i sejlsport

DR dækker også VM i sejlsport. Ifølge Anders Kern Boje, der er underdirektør og ansvarlig for sporten, har DR ikke lagt sig fuldstændig fast på, hvordan begivenheden skal dækkes, men han konstaterer, at der ikke bliver et storskærmsarrangement som ved fodbold-VM. Og hvad angår kommende arrangementer på Havnepladsen har DR heller ikke konkrete planer, oplyser Anders Kern Boje, der understreger, at det afgørende herfor er rettighederne og produktionen.



»Vi tager kun en ting af gangen. Men at sporten er flyttet til Aarhus, det er jo ingen hemmelighed,« siger underdirektøren og henviser således til, at DR Sporten er flyttet ind i Dokk1.

Flere end på Bryggen

Anders Kern Boje kalder VM-arrangementet på Havnepladsen for en succes:

»Det har været en folkefest i Aarhus. Der har været utroligt god stemning. Folk har været glade og har villet festen. Det har været nogle gode rammer, som vi har skabt i fællesskab, og folk har taget det til sig, og så kan jeg ikke påstå andet end, at vejret har hjulpet. Det har på alle måder været en succes indtil videre, og jeg forventer også, at det bliver det sidste stykke tid her.«

»Det er fodbold, det er VM, og det er Danmark – det er fællesskab og hygge«

DR har endnu ikke opgjort, hvor mange tilskuere, der har været til arrangementet. Han anslår, at 12.000 mennesker har befundet sig ved arealerne, når antallet har toppet. Anders Kern Boje er overbevist om, at besøgstallet i Aarhus slår København, hvor DR gættede på, at der var omkring 100.000 deltagere ved storskærmsarrangementer på Bryggen ved EM i 2016 og VM i 2014.

»Jeg tør godt sige, at jeg føler mig sikker på, at når vi er færdige, har vi flere, end vi havde på Bryggen,« siger han.

Underdirektøren vil ikke sige noget om, hvad arrangementet koster DR og henviser til, at produktionsomkostningerne er interne.

På pladsen er opstillet en kaffecontainer og to lange telte, hvor der bl. a. kan købes øl samt kyllingespyd, steaks og frankfurtere til selv at grille på de seks gasgrill ud for boderne.

Anders Kern Boje vil heller ikke oplyse, hvad det bureau, som DR har lavet en aftale med omkring salget af mad og drikke, betaler for at få opgaven.

Det er Happy Event, som står bag boderne, og her vil ejer Morten Goul Jensen gerne fortælle, hvad det koster ham at stå for mad- og drikkeentreprisen:

»Vi betaler i leverance af mad og forplejning af de her gode DR-folk under deres besøg i Aarhus.«

Derudover betaler Happy Event selv udgifterne til leje af telt, inventar, renovation, vand og el.

Morten Goul Jensen har svært ved at sige, hvad han har tjent på arrangementet:

»Der er en stor anlægsudgift i alt det her skrammel, vi skal stille op hernede. Den er forhåbentligt tjent hjem, men jeg tror ikke som sådan, at vi har tjent nævneværdigt indtil videre. Succeskriteriet for mig er, at det går i nul, og kunne vi tjene lidt derudover, så er det rigtigt fint,« siger Morten Goul Jensen, der også ejer Restaurant NO 16 på Europaplads.

Handler det ikke om at tjene penge på det?

»Selvfølgelig gør det det, men det er jo et fint arrangement for byen. Det er fint samarbejde, vi har med DR og Aarhus Kommune. Det har ikke været med den tro på, at man bliver rig af at være med.«