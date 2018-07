Refunderet: 100 bilister har fået penge tilbage efter p-kaos

»Vi beklager dybt de gener, som det har medført for de berørte kunder. Vi kan desværre ikke give jer tiden tilbage, men vi refunderer naturligvis p-billetten og relaterede udlæg til taxi eller offentlig transport.«

Sådan står der i øjeblikket på hjemmesiden for Dokk1s parkeringshus, der drives af Securitas. Årsagen er det omfattende nedbrud, som p-anlægget havde fredag den 22. juni, hvor op mod 700 biler sad fast i p-anlægget.

Vi har forbedret vores kommunikationsflow, så vi er klar, hvis det uheldige skulle ske igen. Christina Jacobsen, presseansvarlig ved Securitas Vi har forbedret vores kommunikationsflow, så vi er klar, hvis det uheldige skulle ske igen.

Invitationen til at få refunderet p-billetten og eventuelle andre omkostninger har 100 bilister foreløbig taget imod, fortæller Christina Jacobsen, der er presseansvarlig ved Securitas:

»Indtil videre har vi været i kontakt med ca. 100 bilister ud af de i alt 700 biler, som var berørt, så det er ikke så mange endnu. Vi refunderer som minimum p-billetten, og derudover vurderer vi i hvert enkelt tilfælde, om vi kan refundere andre udgifter til f. eks. en færgebillet, en broafgift eller måske udgifter til mad,« siger hun.

Bedre kommunikation

På spørgsmål om selskabet er kommet nærmere en præcis teknisk forklaring på nedbruddet, oplyser hun, at det tyske firma Lödige, der står for teknikken, fortsat er i gang med at undersøge det.

»Men vi har ikke haft tekniske problemer siden den fredag, heller ikke på dage med mange gæster som f. eks. i forbindelse med halvmaraton-løbet og VM-fodboldkampene på havneområdet,« siger Christina Jacobsen.

Et af kritikpunkterne efter nedbruddet var dårlig kommunikation til de ventende bilister, da det gik galt, og her er der indført nye procedurer, oplyser den presseansvarlige.

»Vi har forbedret vores kommunikationsflow, så vi er klar, hvis det uheldige skulle ske igen, men vi har ikke haft brug for det. Vi har opdateret vores procedurer for kommunikation, så vi er sikre på, at det er Securitas, der fremadrettet står for kommunikationen i samarbejde med Real Dania,« siger hun.

Pressechefen oplyser desuden, at nedbruddet ikke har kunne ses i antallet af p-gæster til parkeringshuset. Som omtalt tidligere i JP Aarhus har p-huset haft problemer med for lav belægning.

Halvtom Dokk1: Bilister fravælger p-huse på havnen

Et notat fra Aarhus Kommune viste i januar, at belægningen i Dokk1 i perioder kun har været 35-50 pct., hvilket ifølge både kommunen og ejeren af p-huset, Real Dania, er for lavt.