Simon Kjær og Kasper Schmeichel var Danmarks bedste. Og i en straffesparkskonkurrence gælder det om at sparke bolden op i nettaget i stedet for at stoppe op for at finte målmanden.

Analysen af søndagens VM-gyser mellem Danmark og Kroatien kommer fra tre 14-årige drenge, som JP Aarhus satte stævne mandag, da de tog hul på en ugelang fodboldskole i deres klub IF Lyseng i Højbjerg.

De er ikke i tvivl om, hvad de ville have gjort, hvis de skulle have sparket et af Danmarks straffespark.

»Placeret den lidt bedre,« konstaterer Milan Luis.

»Sparket i den side man er bedst til at sparke i,« lyder det fra Bertram Bisbo, der roser Simon Kjær for sit spark op i nettaget. Derimod er Nicolai Jørgensens stoppen op ikke et eksempel til efterfølgelse.

»Det er bare ikke det bedste, man skal bare sparke den ind. Man kan lige så godt gøre det nemmest for sig selv i stedet for at lave alt det der,« siger Kristoffer Egbak, som synes, at Danmark spillede en fin kamp og fremhæver defensiven.

Fodboldskoler Mandag begyndte fodboldskolerne, som en række klubber afvikler i løbet af uge 27-32. Hovedparten af dem bliver afviklet i samarbejde med fodboldforbundet DBU, men nogle klubber, som IF Lyseng, står selv for dem. Fodboldskolerne foregår over fem dage fra kl. 9-15, hvor spillerne er delt ind i årgange og gennemgår en lange øvelser. Ud over træningen får deltagerne typisk en fodbold, t-shirt m.m. Så mange deltager på fodboldskolerne i Aarhus: IF Lyseng: 314 BMI: 170 Aabyhøj If: 111 Brabrand IF: 128 HEI: 208 Stautrup IF: 128 Viby IF: 104 VRI: 248 Vejlby Skovbakken Aarhus: 122 Kilde: DBU og IF Lyseng

På de knastørre baner omkring dem løber piger og drenge iført neongrønne bluser rundt i sommervarmen og laver øvelser med de nye bolde, de har fået i fodboldskolen. I år tæller IF Lysengs fodboldskole 314 deltagere.

Andre steder i Aarhus og i resten af landet deltager tusindvis af andre børn også i fodboldskoler, der er blevet indledt mandag - typisk arrangeret af fodboldforbundet DBU.

Samværet er det bedste

Milan Luis og Kristoffer Egbak er begge midterforsvarer, og de fremhæver målmand Kasper Schmeichel som den bedste dansker i 8-dels-finalen. Derimod mener målmanden Bertram Bisbo, at midterforsvareren Simon Kjær var bedste mand.

Deres klub, IF Lyseng, har fostret en af spillerne i den danske VM-trup, Viktor Fischer. Selv om de tre U14-spillere godt er klar over, at nåleøjet til landsholdet er meget lille, drømmer de om det.

»Jeg tror ikke, der er virkelig stor chance, men jeg håber lidt på det,« siger Milan Luis.

Bertram Bisbo giver sit bud på, hvad der skal til for at komme på landsholdet:

»At man har en respekt og en gode måde at være sammen på, at man er godt som menneske, og at man har de kvaliteter både som fodboldspiller og holdkammerat.«

Samværet med vennerne og at det er sjovt, er det bedste ved at spille fodbold, fremhæver Milan Luis og Kristoffer Egbak, der træner tre-fire gange om ugen med kamp i weekenden. Bertram Bisbo fremhæver, at han er glad for at spille fodbold, fordi det er muligt overalt.

»Man kan spille på et kæmpe stadion med 80.000 mennesker, og så kan man spille med en tindåse mellem to sko.«

De tre drenge er med på fodboldskolen for at få en anderledes oplevelse med fodbold. Ugen igennem kan de spille fodbold i mange timer - fra kl. 9-15 - i stedet for de traditionelle og kortere træningspas.





Bertram Bisbo er målmand hos IF Lyseng. Han fremhæver Simon Kjær som Danmarks bedste spiller i VM-kampen mod Kroatien. Foto: Mikkel Berg Pedersen





»Det er sjovt og noget andet i forhold til ens normale træning, der måske er virkelig seriøs. Det er stadigt seriøst her, men måske lidt mere frit,« siger Kristoffer Egbak, der har været på fodboldskole tre-fire gange.



Den nye Viktor Fischer?

De tre drenge slutter trop med de øvrige U14'ere, som nu er rykket hen på bane 2, hvor nogle af kammeraterne søger skygge af de høje træer, som omkranser anlægget. På banerne ved siden af tager en krølhåret dreng sig til hovedet, da han rammer overliggeren til skudtræning, mens andre knytter næverne eller laver jubelscener kopieret fra tv, når de har scoret i en af de mange kreative fodboldøvelser.

Kristoffer Egbak er midtersvarer hos IF Lyseng, hvor han i fodboldskolen scorer et mål. Foto: Mikkel Berg Pedersen

U14-drengene rykker rundt på nogle mål. Nu er det tid til en miniturnering, fortæller Jens Hother, som er fodskoldskoletræner for ottende gang.

Drengene giver den gas i seks mod seks-kampene på små mål, hvor det lykkes Kristoffer Egbak at passere Bertram Bisbo, så der står 2-2 ved pausen efter 10 minutter, hvor drengene får nogle tiltrængte slurke vand og forsyner sig i det store frugtfad, som en hjælper lige er kommet med.

Er der så nogle af spillerne, som er den nye Viktor Fischer?

»Det kan jeg fortælle dig, hvis vi snakkes ved torsdag eller fredag. Jeg har kun trænet dem en halv times tid. Der plejer altid at være et par stykker, der udmærker sig,« siger Jens Hother, som normalt træner U19-spillerne.

For målmand Bertram Bisbo vil det være en ære at komme på landsholdet. Om han eller andre af U14-spillerne har en chance, kunne træner Jens Hother ikke sige mandag. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Han fortæller, at de 22-23 U14-spillere efter frokostpausen denne første dag i fodboldskolen skal have teknisk træning og efterfølgende øve skud. Tirsdag skal denne ældste årgang i fodboldskolen, der består af spillere fra årgang 2004 til 2010, også trænes af nogle af AGF's superliga-spillere, bl.a. Jens Stage og Jakob Ankersen, oplyser Jens Hother.

Zig-zag og afbrænder

På kunstgræsbanerne i den anden ende af Lysengs anlæg spiller hovedparten af fodboldskolens piger. De er delt op i to store grupper . Den ene står foran et mål.

Pigerne i fodboldskolen hos IF Lyseng spiller mandag på kunstgræsbanen. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Kom så Sofie.« »Ind over til mig,« bliver der råbt fra medspillerne i feltet.

Flere piger er med på græsbanen i Gellerup

Lidt derfra spiller en flok piger og drenge sammen på multibanen med en underlig trekantet skrigorange bold.

Efter en forhindringsbane får fodboldspillere i fodboldskolen hos IF Lyseng serveret en bold, de skal skyde i mål. Foto: Mikkel Berg Pedersen

På nabobanen står et drengehold i to rækker. Enkeltvis bliver de sendt af sted og skal løbe gennem forhindringer - bl.a. skal de hoppe over en pind, sætte fødderne ned i ringe og en liggende rebstige samt zig-zagge mellem lodretstående pinde. Da de endelig når igennem forhindringerne og får sendt en bold imod sig for at sparke mod mål, har flere af drengene svært ved at score - lige som de danske landsholdspillere søndag aften.