To mænd sigtet for rådhusbranden i Grenaa

Østjyllands Politi har lørdag sigtet to mænd i forbindelse med branden på rådhuset i Grenaa.

Det sker få dage efter, at branden opstod. Begge fremstilles lørdag kl. 13 for Retten i Randers.

Der er tale om en 37-årig og en 33-årig mand, begge fra Grenaa. De er sigtet for at have brudt ind på rådhuset i Grenaa og i forbindelse med indbruddet at have påsat en brand.

Østjyllands Politi modtog onsdag nat en anmeldelse om, at der var brand på rådhuset. Brandvæsenet fik slukket branden, der resulterede i omfattende røg- og brandskader på dele af bygningen.

Siden har Østjyllands Politi efterforsket sagen. Hurtigt stod det klart, at der var tale om en påsat brand i forbindelse med et indbrud. Flere kontorer var gennemrodet, ligesom det lykkedes politiets teknikere at finde frem til, hvor branden var opstået.

På baggrund af borgerhenvendelser og en intensiv efterforskning er det nu lykkedes politiet at finde frem til de to personer, som formodes at stå bag branden. De blev begge anholdt i går og fremstilles lørdag eftermiddag.

Da anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre af hensyn til efterforskningen, ønsker Østjyllands Politi ikke at oplyse yderligere om sagen.