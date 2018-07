Jazzfestival i Aarhus: »Hendes musik har noget kant, noget musikalsk nerve, og så er hun en stor performer«

Der er VM i fodbold, der er i den grad sommerferie, og vejret tilsiger mere strand end street.

Og så er der jazzfestival med over 350 små og store koncerter i Aarhus over otte dage fra den 14. -21. juli.

Egentlig blev jazzfestivalen etableret for 30 år siden, fordi der skulle være liv i byen hen over sommeren.

»Nu hører den til på dette tidspunkt, den ligger, hvor den skal, og den passer godt til Aarhus. Folk ved, at den er der, mange planlægger ferien efter den,« siger pianisten Mads Bærentzen, der er en af de faste kræfter i Aarhus Jazz Orchestra.

Mads Bærentzen har spillet med i Aarhus Jazz Orchestra siden 2001. Foto: Helle Arensbak

Han har en travl uge foran siden - han skal spille 12 koncerter i Aarhus og to i København, hvor der er jazzfestival til den 15. juli.



»Fingrene er godt brugt, når festivalen er ovre,« smiler han.

»Hvis jeg har spillet tre sæt i Ridehuset, går jeg lige ikke lige hjem og tænder for radioen, men tager hellere ud og ser tennisturnering hos ALTS i Sandgraven.«

Pianisten Mads Bærentzens fingre er godt brugt, når jazzfestivalen er forbi den 21. juli. Foto: Helle Arensbak

Samarbejde med Melody Gardot

Selv om Mads Bærentzen kun har en enkelt friaften under jazzfestivalen, vil han ikke bytte. Slet ikke lige nu, hvor han sammen med jazzorkesteret øver i at spille sammen med en af de helt store stjerner på jazzmusikkens himmel, den 32-årige amerikanske komponist, guitarist, pianist og sangerinde Melody Gardot.

Hun fik sit store gennembrud med albummet “My One and Only Thrill”, som har solgt 1,5 mio. eksemplarer siden 2009. Den internationale kunstner, der er kendt for at blande genrer som vokaljazz og blues, er ikke bare et hovednavn på festivalen i Aarhus, hvor hun går på Musikhuset Store Scene søndag den 15. juli, men også i København, hvor hun spiller i DR Koncertsalen lørdag aften.

Som noget helt særligt spiller hun og hendes faste firemandsband i Aarhus sammen med Aarhus Jazz Orchestra i musikhuset.

»Det bliver en oplevelse for både hende og os,« mener Mads Bærentzen.

»Hun har ikke spillet ret meget med sådan et bigband og aldrig med sit eget program. Så det bliver noget helt andet, når hun og hendes band pludselig bliver bakket op af sådan en blæsergruppe med fem saxofoner, fire trompeter og fire basunister og mig på klaver. De er på turné og rejser med masser af kulisser, og den scenografi bliver vi så en del af. Alt det gør hun ingen andre steder på sin turné, sådan at få sin musik op i kæmpeformat.«

Helt inde i maskinrummet

Det har krævet forberedelse af jazzorkesteret, der har skrevet frem og tilbage med Melody Gardot selv for at få alt til at falde på plads og i denne uge har øvet op mod den store prøvedag søndag eftermiddag - »vi slutter kl. 18, så vi kan nå at se anden halvleg af VM-finalen,« - så de er klar til koncerten kl. 20 om aftenen.



»Vi har været heldige at skrive sammen med hende selv. Det har været godt, for det har hjulpet beslutningsgangen, og hun har en mening med koncerten, hun er helt inde i maskinrummet,« siger Mads Bærentzen, der kalder Melody Gardots musik for jazz i den poppede ende af skalaen.

»Men hendes musik har noget kant, noget musikalsk nerve, og så er hun en stor performer. Hun er meget personlig i sit udtryk, der er en aura omkring hende.«

Jazzorkesteret håber at kunne få et samarbejde med Melody Gardot, der strækker sig flere år frem. Foto: Helle Arensbak

Aarhus Jazz Orchestra håber på at kunne få et flerårigt samarbejde med Melody Gardot. Han er ikke i tvivl om, at orkesteret kan levere varen til hende.



»Vi er så trænet i at spille sammen, vi har vel 50 koncerter om året, så vi er omstillingsparate. Det er en af vores forcer. Vi lytter og kan læse noder, så vi skal nok følge med. Men det bliver da virkelig, virkelig spændende.«

Melody Gardot og Aarhus Jazz Orchestra er en af de helt store tilbud under den otte dage lange festival i Aarhus.

Bacharach synger måske efter pausen

Det spiller for jazzen i Aarhus Det er i år 30. gang, at Aarhus Jazz Festival finder sted. Fra den 14. -21. juli sker det med over 350 koncerter på 40 spillesteder rundt om i byen. Det hele sættes i gang med streetparade med Aarhus Jazz Festivals Jubilæums Brass band, der går gennem byens gader fra Rådhusparken, igennem strøget og til Bispetorvet, mens de spiller traditionel jazz og funky rytmer. På Bispetorvet finder den officielle åbning af festivalen sted lørdag den 14. juli kl. 12.30. Blandt hovednavnene i den otte dage lange festival er den legendariske komponist Burt Bacharach, den amerikanske sanger Melody Gardot i et særligt samarbejde med Aarhus Jazz Orchestra, Palle Mikkelborg og Jakob Bro.

Hertil kommer en række nationale og internationale musikere og sangere, kendte som mindre kendte. Læs mere på jazzfest.dk.





Koncerten med den amerikanske Burt Bacharach, der også finder sted i Musikhuset Aarhus, er en anden. Den nu 90-årige jazzsanger, komponist og pianist indledte sin karriere som pianist, orkesterleder og arrangør for Marlene Dietrich, som han også turnerede med, og utallige er de hits, han siden har skrevet for andre stjerner som Dionne Warwick, Aretha Franklin, Tom Jones og Dusty Springfield blandt mange andre. Allerede i 1970 fik han en Oscar for sit ikoniske nummer "Raindrops Keep Falling on My Head" til filmen "Butch Cassidy and the Sundance Kid" med Poul Newman og Robert Redford i hovedrollerne.

Burt Bacharach har et stort orkester med plus flere sangere og har joket med, at han først synger med i anden halvdel, når publikum har overgivet sig til ham og hans orkester.

Jazz på listige steder

Der er også et væld af små koncerter over hele byen. Jazz opstod på små listige steder, der fungerer den godt, og derfor skal den også spilles der, mener Mads Bærentzen, som selv spiller sammen med to andre pianister i en pianobutik i Grønnegade, i Ridehuset og på Salling Rooftop.



Ridehuset er i fire dage - den 18.-21. juli - rammen om Scandinavian Big Band Nights, ved åen kan man høre jazz på den åbne Spotscene ved Immervad, mens Radar byder på Kira Skov, Maria Faust og Addisabababand.

På Bispejazz på Bispetorvet har Drum Limousine, en trommeforretning i Aarhus, inviteret en række af kunderne til at spille under festivalen, og på Spanien 19B er der en festival i festivalen. The House Festival, med bl.a. Eline Soelmak og Schmutzige Kapelle, Nikolaj Hess samt Andreas Brantelid og Katrine Gislinge.

Også Kunsthal Aarhus inviterer musik, ligesom næsten 40 andre spillesteder gør det. Jazzen kommer med andre ord til at spille i hele byen.

Vil du høre jazz, så kom til Aarhus i juli

