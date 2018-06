"Issehoved"s store comeback - måtte vende om efter 10 minutter

Et overtroisk menneske kunne få den tanke, at der hviler en forbandelse over færgedriften mellem Aarhus og Samsø.

I hvert fald blev fredagens comeback for hurtigfærgen ”Issehoved” en kort fornøjelse. Færgen nåede kun lige ud af Aarhus Havn, inden den måtte vende om med motorproblemer, skriver TV2 Østjylland.

»Det er rigtig ærgerligt. Det var en hurtig tur til Samsø. Vi havde en lille kilerem, der var gået i stykker, så kaptajnen valgte at sejle tilbage,« siger Hans Froholdt, der er direktør for Marcore Shipping.

På fredagens første tur mellem Aarhus og Samsø var der én passager, Anna Eglite, der til daglig studerer i København.

Danmarks nyeste færgerute: Nu er der kun 85 minutter mellem Aarhus og Samsø Private står bag den nye rute mellem Aarhus og Samsø, som foreløbig kun er et sommerprojekt.

»Det er en ære at være den første. Jeg tror ikke, jeg havde tænkt, at jeg ville være den eneste,« siger hun til TV2 Østjylland.

”Issehoved”s anden afgang fredag klokken 11.30 gik godt. Her var der ingen problemer med at nå til Samsø.