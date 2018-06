Åbningen af Aarhus havnebad: Udspring, gåsehud og solcreme

En lang orm af mennesker bevægede sig ud mod det nye stykke af Aarhus Havn som et optog helt inde fra byen. De havde alle samme mål - det nye havnebad, som skulle indvies lørdag.



Jo nærmere de kom, jo højere blev musikken, som sprudlede ud af højtalerne på promenadedækket. Med udsigt til de forskellige bassiner kan man gå langs havnestykket, hvor næseborene først mødes af kaffebønner, så en sødlig grillduft, og længere henne kan man score sig en is fra Hansen.

Åbningen af havnebadet begyndte med en tale af borgmester Jacob Bundsgaard (S):

»Indvielsen er først og fremmest gode nyheder for vandhunde og havfruer, men også for byen og især Aarhus Ø,« lød det.

Kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) tog dernæst mikrofonen og talte til de mange fremmødte med håndklæder i favnen.

»Tillykke til Aarhus! Der er ingen tvivl om, at vi har ventet længe, men det, der er godt, er værd at vente på. Det bliver et fantastisk samlested for byens borgere,« sagde han med hentydning til havnebadet forsinkelser.

De første dyp

Startskuddet blev markeret af et hold udspringere fra AGF, som tog de første dyp fra udspringsbrættet med saltomortaler i stimevis og i forskellige versioner. Derefter var badet åbent for alle, og straks kunne man høre en flok piger, der hvinede og svømmede ud i det store bassin på række.

Det nye havnebad åbnede officielt lørdag eftermiddag. Indvielsen skete ved taler fra borgmesteren, kulturrådmanden og Karin Salling, hvorefter udspringere fra AGF lavede en opvisning og tog de første dyp. Foto: Ida Munch

Foto: Ida Munch

Foto: Ida Munch

Foto: Ida Munch

Området var tætbefolket af nysgerrige gæster, og mange hungrede efter en nedkølende svømmetur. Men vagterne måtte holde mange ude, for der må højst være 500 i bassinområdet og 150 på promenadedækket, så der dannede sig en lang kø til indgangen.



Også et sted for fisk

Ved det store bassin sidder veninderne Emilie Jøhnke og Line Mørk. De er begejstrede for det nye sted.

»Jeg synes, det er et supergodt initiativ at udnytte havneområdet. Det er ikke bare en lille promenade med en bænk, og det er et fedt alternativ til Strandbaren. Den brugte vi til samlingssted før,« siger Emilie Jøhnke, som er sikker på, at de vil bruge havnebadet til at mødes ved fremover.

Havnebadet på Aarhus Ø Hele havnebadet er på ca. 3.800 kvm og rummer 22 mio. liter vand. Det er afgrænset af en spunsvæg med et indbygget rensesystem, der holder vandet rent.

Det er gratis at komme ind, og der er plads til 650 besøgende. Der er fire bassiner – et 50 meter langt og 2,5 meter dybt, et 90 cm dybt, et 30 cm dybt og fire meter dybt til udspring fra en fast rampe. Hertil kommer to saunaer og toiletter. Der vil altid være livredder på, når Havnebadet er åbent. Det er det fremover alle dage kl. 10-19 i juni, juli og august samt for vinterbadning i weekenderne resten af året. Det er blevet til med 40 mio. kr. fra Salling Fondene og 18 mio. kr., som Aarhus Kommune har betalt for spunsvæg og rensesystem.

»De har gjort så meget ud af at bygge på havnen. Før var det bare huse, men nu kommer der også liv, og det er nemt at komme hertil fra byen,« siger hun.

Ved børnebassinet sidder Sandra Eckhoff med sine to døtre, Emilie og Mathilde Eckhoff.

»Nogle synes, at det er lidt koldt,« siger Sandra Eckhoff med et smil og kigger på sine piger.

»Men det er også forfriskende. Når vejret er godt, kunne vi godt finde på at bruge det. Det er fint, at der også er andre muligheder som beachvolley og wakeboard,« fortsætter hun.

Emilie Eckhoff på otte år sidder med et håndklæde over ryggen og bævrer en smule på kanten af bassinet.

»Det er lidt sjovt, at der er fisk dernede. De er så store,« siger hun og holder fingrene op med tre centimeters mellemrum. Tidligere hoppede hun fra udspringsbrættet, og selvom det var skræmmende at kigge ned, var det nu meget sjovt at ”falde”,« siger hun og kigger ned til fiskene igen.