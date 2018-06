Michael Learns to Rock åbner VM i sejlsport

VM i sejlsport bliver åbnet med et show den 2. august på havnepladsen. Her står det verdenskendte Aarhus-band Michael Learns to Rock, blandt andre, klar på scenen.

VM i sejlsport Åbningsshowet finder sted den 2. august kl. 19.30 - 21 på Havnepladsen Derudover koncerter på Havnepladsen under VM: Fredag den 3. august

Inglev & Simonsen m. solister (Amanda Glindvad, Peter Wangel, Kajsa Vala)

Patrick Dorgan Lørdag den 4. august

Inglev & Simonsen m. solister (Amanda Glindvad, Peter Wangel, Kajsa Vala)

Northern Assembly Torsdag den 9. august

Love Shop

Sherzandum Fredag den 10. august

Iris Gold Barselona Lørdag den 11. august Farveblind

Soleima FarveblindSoleima Hele VM-programmet kan ses i app’en Aarhusguiden samt på hjemmesiden aarhus2018.dk/program.

Derudover optræder den 19-årige, danske popkomet, Alexander Oscar samt de 1.500 internationale sejlere, når nationerne bliver præsenteret undervejs på en helt ny måde.

Åbningsshowet bliver krydret med flere musikalske og kunstneriske overraskelser og VM i Sejlsport åbnes officielt af borgmester Jacob Bundsgaard (S)og Præsident for World Sailing, Kim Andersen.

»VM i sejlsport er andet og mere end sejlsport i topklasse. Det er også en maritim folkefest i verdensklasse. Det er lagt op til en fest for hele byen og de mange gæster. Det er et bredt og alsidigt program med aktiviteter og musik, der viser noget af det bedste Aarhus har at byde på,« siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (R).

Fem aftener under VM i sejlsport sørger Spot Festival, for den musikalske underholdning på kajen. Det sker med koncerter af Inglev & Simonsen m. solister, Northern Assembly, Patrick Dorgan, Love Shop, Sherzandum, Iris Gold, Barselona, Farveblind og Soleima.