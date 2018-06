Tre mænd dømt for pirattaxi-tyverier

Tre mænd på 17, 20 og 22 år blev onsdag ved Retten i Aarhus idømt fængsel for flere pirattaxa-røverier og tyverier i Aarhus’ natteliv, der sidste år gik ud over flere unge mennesker.

Den 22-årige mand fik seks måneders fængsel for sin andel i flere af pirattaxaturene, der endte med, at ”kunderne” fik stjålet deres dankort.

Den 20-årige fik 10 måneders fængsel, mens den 17-årige, der er somalisk statsborger, blev idømt syv måneders fængsel og fik en betinget udvisning. De tre unge mænd var tiltalt for i alt 68 forhold, men retten frifandt dem for flere forhold, som den ikke fandt, der var nok bevis for at dømme dem for.

Anklager Tanja Fogt overvejer nu, hvordan hun vil forholde sig til dommen.

»Ud fra de forhold de blev dømt for, er dommen tilfredsstillende. Men jeg vil nu nærlæse rettens begrundelse og se på, om jeg eventuelt vil indstille den til at blive anket,« siger anklageren.