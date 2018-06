Ny italiensk restaurant ved gammel græker

Der er ikke længere græsk på menuen, hvis man bevæger sig gennem Borgporten ved Store Torv og finder op til 1. sal. Den græske restaurant Athena, hvorfra man kunne følge livet på torvene, er lukket og i stedet åbner der fredag en ny italiensk restaurant, Padella.

Restauranten har ambitioner om at være »et sted for alle, hvor man, selv om studerende, kan hensættes til Italien for en aften eller eftermiddag.«

På menukortet finder man klassiske pastaretter og pizzaer, men ejerne fremhæver også udsigten over torvene som en del af attraktionen.