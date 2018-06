1.300 frivillige aarhusianere har fået deres egen base på havnen

Omgivet af havluft ligger det nye hus "Gelinde" på et hjørne i nærheden af Dokk1. Huset skal danne ramme om de 1.300 aarhusianere, som har meldt sig som frivillige værter for de mange gæster, der lægger vejen forbi Aarhus.

Iført brede smil, blå T-shirts og ”ASK ME”-badges skal værterne blandt andet tage imod krydstogtgæster i havnen, være til stede i bybilledet og assistere ved koncerter, festivaler og andre kulturelle events. De viser vej, svarer på spørgsmål, og nogle står sågar klar med et fad rugbrødshapsere smurt med dansk smør, når krydstogtgæsterne fra hele verden træder i havn.

Den store frivillige indsats begyndte med oprettelsen af frivillighedsprogrammet ReThinkers, der især skulle håndtere det store gæstetryk, i forbindelse med at Aarhus skulle være Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Trykket på turismen i byen fortsatte ind i 2018, og de frivillige viste interesse for at fortsætte arbejdet som byværter, da muligheden bød sig.

Unikt initiativ

Initiativet i Aarhus er det eneste af sin slags i Europa, hvor frivilligeteams traditionelt rekrutteres i forbindelse med særlige begivenheder. På globalt plan findes der lignende by-baserede frivillighedsindsatser i Vancouver og Melbourne, men med langt færre frivillige.

At 1.300 lokale står klar til at modtage gæster i Aarhus året rundt, er derfor unikt.

Det røde bånd blev klippet seks steder ved indvielsen. Fra venstre: Sten Tiedemann - rektor på Aarhus Univeristet, Olav de Linde - ejer af byggeselskabet Olav de Linde, Karin Salling - næstformand i Salling Fondene, Rabih Azad Ahmad - kulturrådmand i Aarhus Kommune, Jesper Dybroe - frivillig og Peer Kristensen - direktør i VisitAarhus. Foto: Mikkel Berg.

»Vi har meget, meget svært ved at få armene ned over, at 1.300 lokale har sagt ja til at fortsætte som frivillige værter for byens turister. Ikke kun fordi det forsøder gæsteoplevelsen og er en god historie at fortælle videre – men fordi det vidner om det helt unikke sammenhold og engagement, vi sammen har skabt i Aarhus. Vi har ry for at gøre tingene på vores egen måde her i byen. ReThinkers er et stjerneeksempel,« siger direktør i VisitAarhus, Peer Kristensen.

En permanent base

Man skal igennem en lille gang med to hvide håndvaske, før man træder ind i rummet, som skal huse de mange frivillige. Det er tydeligt at mærke, at stedet er indrettet med hjertet, og at forskellige personligheder præger det. Det er på en og samme tid råt og hyggeligt med grafitti på de øverste vægge og loungeområder med bløde lænestole og træstammer, der hænger ned fra loftet i kæder som skinker på række.

Mange var mødt op til indvielsen af det nye mødested for byens frivillige, hvor der blev serveret tapas og vin efter talerne. Foto: Mikkel Berg.

Frivilliglokalet og aktiviteterne i ReThinkers finansieres blandt andet med midler fra Salling Fondene, der støtter indsatsen med flere millioner kroner årligt. Selve rummet er doneret af Olav de Linde, der ejer byggeselskabet af samme navn. Både Karin Salling og Olav de Linde var med til indvielsen og fik begge en saks i hånden, da den røde snor skulle klippes over.

»Vi er glade for at støtte op om noget, der gør hverdagen bedre og noget, som alle, der kommer til byen, får glæde af. Det I gør er ikke kun sympatisk men rigtig beundringsværdigt, og det gør byen bedre,« sagde Karin Salling.

Et samlet fællesskab

I den ene ende af rummet er der bygget en slags udestue eller drivhus, men indenfor. På taget troner et lysende plastictræ med edderkopper i kronen. Ved siden af ligger to sæler og en isbjørn, som stammer fra det optog, der indviede kulturhovedstadsåret.

Hans Bjerre Madsen er frivillig teamleder. Han var tidligere elektriker og har derfor kunnet hjælpe til med den type opgaver, da rummet skulle sættes i stand. Men nu er stedet færdigt, og Hans Bjerre Madsen er ikke i tvivl om, at det vil blive brugt.

»Det er vores base. Nu har vi et sted, hvor vi hører hjemme og har et fællesskab,« siger han.