Forsøgskaniner: Tre Aarhus-skoler takker ja til at sprogteste 0.-klasseselever

Når 26 børn efter sommerferien begynder i en af Ellekærskolens to 0.-klasser, går de et usædvanligt skoleår i møde. Ud over at skulle lære bogstaverne at kende, vil de også få testet deres sprog fire gang i løbet af skoleåret.

Ellekærskolen skal nemlig – sammen med Sødalskolen og Tovshøjskolen – repræsentere Aarhus i Undervisningsministeriets pilotprojekt til at udvikle en sprogindsats for 0.-klasserne i det kommende skoleår.

»Vi kunne også have valgt at stå på sidelinjen og se til, men så er vi ikke sikre på, at det bliver så godt, som det kan blive. Vi er med i forsøgsprogrammet for at sikre, at der bliver taget de fornødne hensyn og draget omsorg for de elever, der deltager. Og den politiske beslutning kan jo ikke laves om,« argumenterer Ellekærskolens skoleleder, Morten Dam Madsen.

Han hentyder til, at regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i maj blev enige om, at der for at bekæmpe parallelsamfund skal indføres sprogprøver i 0. klasse kombineret med en intensiv støtte til at styrke eleverne på skoler, hvor mere end 30 pct. af børnene kommer fra udsatte boligområder.

Sprogprøverne bliver obligatoriske fra skoleåret 2019/2020, men allerede efter sommerferien bliver der lavet et pilotprojekt for at udvikle indsatserne.

Sprogtest i 0. klasse Fra skoleåret 2019/2020 bliver der på skoler, hvor over 30 pct. af eleverne bor i udsatte boligområder, indført obligatoriske sprogprøver i 0. klasse som led i kampen mod parallelsamfund. I det kommende skoleår laves et pilotprojekt for at udvikle indsatserne, som bl.a. består af fire sprogprøver, sprogstimulering og forældreinddragelse. Ellekærskolen, Sødalskolen og Tovshøjskolen er blandt i alt 24 skoler i pilotprojektet.



Ifølge ministeriets vejledning om det såkaldte sprogprøveprogram skal eleverne i 0. klasse på de deltagende skoler have fire sprogprøver i løbet af skoleåret, hvor der også bliver en forældreindsats. Afhængigt af om prøverne bliver klaret, vil eleverne få sproglig træning og tilbud om sommerskole. Hvis indsatsen ikke hjælper, skal det vurderes, om eleven skal tage et år ekstra i 0. klasse.

Men denne mulighed for at bremse en elev i at rykke en klasse op, har skolelederen allerede i dag, understreger Morten Dam Madsen, som forventer, at de nye elever på yngste årgang får særlig meget opmærksomhed med pilotprojektet.

»Det indebærer, at der er rigtigt meget fokus på de nye 0.-klasser,« konstater skolelederen, som oplyser, at 75-80 pct. af skolens elever kommer fra udsatte boligområder, hvilket i høj grad skyldes, at Aarhus-ghettoen, Bispehaven indgår i skoledistriktet.

Med to 0.-klasser får Ellekærskolen 119.000 kr. til indsatsen, som ministeriet har afsat 5,2 mio. kr. til.

I alt 44 skoler har fået projekttilbuddet, som 24 skoler har takket ja til.

Klasselærer: Sprogprøve kan give dårlig start på skoleliv

Og det er »bragende flot«, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) til DR:



»Det ligger helt klart over, hvad jeg umiddelbart havde forventet. For det er jo frivilligt at deltage her i år et, så at så mange skoler kaster sig ud i det meget vigtige arbejde med at løfte sproget for den her gruppe af elever, er jeg meget glad for og stolt over.«