Teater: Aarhus Teater er på nedbrydningens rand

Det vil være den helt store kunst at spille teater på Aarhus Teater lige nu.

Teatrets største scene er under nedrivning, og det endda ganske eftertrykkeligt, for der skal gøres plads til en ny scenen med al den bedste teknik, et teater kan få.

Det sker med 50 mio. kr. fra Salling Fondene, der i sin uddeling af donationer i den grad har tilgodeset byens gamle teater.

»Arbejdet skrider sammenlagt planmæssigt fremad,« siger teaterdirektør Allan Aagaard, der nok lige har taget hul på ferien, men har lagt dage i kalenderen, hvor han skal ind at se, hvordan det går.



Store mængder af materiale er blevet slæbt ud og ind af Aarhus Teater de seneste uger. Foto: Laura Krogh

Noget af arbejdet viste sig at tage længere tid end beregnet, andet kortere. Bla. har noget af den gamle sceneopbygning vist sig at være mere solid end forventet, ligesom man har måttet sande, hvor snævre adgangsforholdene er.

»Vi kan kun komme gennem Skolegade, og det gør det mere besværligt. Håndværkerne har båret tusindvis af kabler ud, og har samtidig trukket nye kabler, fordi de skal bruge strøm til deres arbejde,« siger han.

På sporet

Det betyder også noget, at man skal behandle resten af den fredede bygning, der er tegnet af arkitekten Hack Kampmann, nænsomt.

Langt de fleste af teatrets medarbejdere vil flytte ud under ombygningen, ligesom Cafe Hack også vil være lukket i fire måneder. Foto: Sebastian Buur Grundvald

Samlet set er de godt 40 håndværkere - elektrikere, tømrere, murere og malere - på sporet, siger teaterdirektøren, der forventer, at byggeriet står færdigt den 24. september. Lige nu er hele teaterbygningen lukket. Det gælder også Café Hack, der har slået sig ned i Billund Lufthavn med en popup-restaurant, hvorfra programmet "Dahl på Hack” også sendes via FM-båndet.

Mens der brydes ned, bygges der også op, fortæller teaterdirektøren.

»Lige nu arbejder de kun 10 timer om dagen i bygningen, men det kan blive meget mere,« siger Allan Aagaard.

»Nogle er ved at bygge gallerierne op på siden af scenen, mens andre bryder ned.«

Teatrets gamle drejescene bliver erstattet af to nye. Foto: Laura Krogh

Når ombygningen står færdig, er det meste af teatret blevet moderniseret med donationer fra Salling Fondene. I 2011 donerede de 12,7 mio. kr. til renovering af Scala-scenen og publikumsområderne rundt om scenen. I 2013 fik teatret yderligere 23,1 mio. kr. til at restaurere publikumsområderne på og omkring Store Scene og samtidig modernisere de rum, som skuespillerne benytter sig af bag scenen.

Premierer uden for huset

Det har i mange år være tiltrængt, at det tekniske udstyr på Store Scene skulle udskiftes. Ikke mindst drejescenen var nedslidt med både mekaniske og elektroniske svigt, og sceneelevatorerne var upræcise og krævede konstant vedligeholdelse.

Teatret har ikke planlagt en forestilling på den nye scene før til november. Det har to premierer i august, men de er henlagt til Tivoli Friheden og Godsbanens Åbne Scene.

Den 15. august til 1. september tager instruktøren Christian Lollike med "Revolution" fat på følelsen af politisk afmagt ud fra en tanke om, at der måske skal en revolution til, for at få samfundet på sporet. Målet er at undersøge, om vi er klar til at definere og skabe en ny virkelighed, altså klar til en gennemgribende forandring.

Aarhus Teater vil fremstå som et totalt renoveret teater for publikum og fuldt ud leve op til de moderne tekniske krav, der stilles for at producere og videreudvikle nutidig scenekunst på højeste niveau, siger teatret selv om ombygningen. Foto: Laura Krogh

"Revolution" spiller først på Åbne Scene og rykker fra den 2. - 13. oktober ind på Stiklingen på Aarhus Teater.



Med Tivoli Friheden som scene, har seks dramatikere skrevet hver sin historie til en samlet fortælling om, hvad der kunne foregå i tivoliet efter åbningstid. "Friheden" er en udendørs vandreforestilling, og den spiller fra den 23. august - 22. september.

Første forestilling på den til den tid topmoderne scene bliver årets store familieforestilling, "Den uendelige historie". Den er baseret på den tyske forfatter Michael Endes børnebog af samme navn.

»Den får på alt det, vi da kan tilbyde af ny teknik med drejninger og flyvninger,« siger Allan Aagaard om den farverige fortælling, der handler om at overgive sig til kunsten og miste jordforbindelsen.





Håndværkere klar til at bryde Aarhus Teater ned Det kræver sit at løfte en scenografi på 17 tons. På Aarhus Teater bliver det fremover meget lettere.

Gammelt teater, nye strategier: »I stedet for hele tiden at spare kunne det være sjovt at tjene nogle flere penge«

Kunsten skal få perspektivet til at skifte