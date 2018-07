Tosprogede bliver kørt rundt til Aarhus-skoler for at lære dansk: Fire af fem er ikke nået på niveau med jævnaldrende

Alle børn skal have de bedste muligheder for en god dansksproglig udvikling og for at få sig en ungdomsuddannelse. Sådan lyder tankerne bag Aarhus Byråds beslutning om at sprogteste tosprogede skolestartere og fordele dem, der har problemer med dansk, på byens skoler.



Men nu viser en foreløbig analyse af alle sprogtestede skolestartere fra skoleåret 2007/08 til 2014/15, at langt størstedelen af de såkaldte busbørn ikke har opnået et dansksprogligt niveau, der er alderssvarende.

»Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at fire ud af fem ikke har opnået et alderssvarende dansk.« Hans Skou, politisk ordfører for Venstre »Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at fire ud af fem ikke har opnået et alderssvarende dansk.«

Ifølge analysen fra det endnu ikke færdiggjorte forskningsprojekt, TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet er ved at lave om effekten af Aarhus Kommunes busordning, der blev indledt i 2006, har 19 pct. af analysens 695 busbørn opnået et alderssvarende dansk i skoleforløbet.

Således har de øvrige 81 pct., der dagligt er blevet transporteret fra typisk Aarhus Vest til andre bydele, ikke opnået en udvikling, så de behersker dansk som jævnaldrende, viser analysens tal, som JP Aarhus har fået via Aarhus Kommune.

Analyse af busbørn I en foreløbig analyse har TrygFondens Børneforskningscenter set på alle de tosprogede børn, som Aarhus Kommune har sprogtestet fra skoleåret 2007/2008 til 2014/2015.

Der er samlet set sprogscreenet 4.846 skolebegyndere.

Heraf havde 3.253 (67 pct.) et sprogstøttebehov.

Af de 3.253 elever er 695 elever (21 pct.) blevet henvist til en anden skole end deres distriktsskole - en såkaldt modtagerskole.

Ud af de 695 elever på modtagerskolerne har 132 elever (19 pct.) i skoleforløbet opnået et alderssvarende dansk sprog og dermed fået frit skolevalg.



Af de 132 elever med frit skolevalg har 74 elever (56 pct.) valgt at fortsætte på deres tildelte modtagerskole. Kilde: Aarhus Kommune og TrygFondens Børneforskningscenter

De politiske ordførere Anders Winnerskjold (S) og Hans Skou (V) påpeger begge, at de er nødt til at se den færdige analyse, før de kan drage konklusioner. Tallene imponerer dog ikke Hans Skou:



Anders Winnerskjold savner at se, hvordan børnenes sproglige udgangspunkter har været.

Analysen spænder både over børn, der har gået i skole i få måneder og i en længere årrække, og dermed kan der være stor forskel på, hvor længe skolerne har haft til at hjælpe dem med at få forbedret sproget.

Kommunen registrerer ikke sprogudviklingen for busbørn særskilt, men Dennis Møller Hansen, sektionsleder i Børn og Unge, kalder de nye tal forventelige, da det er »en kæmpe opgave« at indhente et sprogligt gab:

»De 19 pct., der har gjort det, har været enormt dygtige. Med de sidste 81 pct. har vi stadig en opgave.«

Forskere har fået to års forlænget spilletid: Afdækning af busordning for tosprogede er først klar næste år Nytter det noget at teste og køre tosprogede med danskproblemer til skoler væk fra vestbyen? Det svar er Trygfonden ikke klar med endnu.

Professor Anna Piil Damm, der er ansvarlig for forskningsprojektet, kan endnu ikke sige noget om barriererne for dem, som ikke har opnået et alderssvarende dansk.