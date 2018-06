Regionsrådsformand: AUH må selv håndtere operationsproblemer

Ledelsen på Aarhus Universitetshospital (AUH) må selv håndtere de aktuelle problemer med at skaffe sterile operationsredskaber nok.

Det vurderer regionsrådsformand Anders Kühnau (S), Region Midtjylland, som er overrasket over AUH-ledelsens beslutning om at udskyde planlagte ikkeakutte operationer til efter sommerferien på grund af udfordringer med at skaffe rene instrumenter nok.

»Jeg troede, hospitalet havde styr på det. Man har fra hospitalsledelsens side i flere omgange selv forholdt sig til, hvordan man skulle organisere sterilarbejdet, og dermed også taget stilling til, hvilken løsning der ville virke bedst på AUH. Derfor kommer den nye situation som en overraskelse for mig, og jeg går ud fra, at hospitalet selv håndterer det,« siger Anders Kühnau, der understreger, at sagen ikke er politisk.

Som omtalt i JP Aarhus tirsdag har udflytningen i maj af afdelinger fra hospitalsmatrikler midt i Aarhus til nybyggede lokaler i Skejby skabt problemer med at sikre nok rene instrumenter til alle operationer, og i de seneste uger er udfordringerne resulteret i aflyste operationer.

I sidste uge fik den nye Sterilcentral vandskade, hvilket fik problemerne til at blive endnu større, og derfor besluttede hospitalsledelsen i mandags at udskyde planlagte ikkeakutte operationer til efter skolernes sommerferie. Alternativt bliver de berørte patienter så vidt muligt tilbudt operationer på andre hospitaler.

AUH aflyser operationer – mangler rene instrumenter

Heller ikke SF’s regionsmedlem Jacob Isøe Klærke har hørt om beslutningen.

»Hvis det viser sig, at forudsætningen for sterilstrategien falder fra hinanden, så skal vi se på det. Det er naturligt, at man efter en flytning finder ud af, at noget af det, man planlagde, ikke holder,« siger Jacob Isøe Klærke.

Venstres regionsrådsmedlem, 2. næstformand for regionsrådet, Carsten Kissmeyer, er også overrasket.

»Det er et søm mere til konstateringen af, at resultatet af opgaven ikke er godt. Det er en sag, som skal ses nærmere på,« mener Carsten Kissmeyer.

Længere rengøringstid

Som en del af sammenlægningen af de offentlige hospitaler i Aarhus har Region Midtjylland opført den nye Sterilcentral i Skejby. Sterilcentralen skal servicere alle afdelinger og ambulatorier på AUH med sterile instrumenter, afvaskningssæt m.m.

Centralen har erstattet små decentrale sterilenheder på de enkelte afdelinger, som tidligere kunne rense instrumenterne og gøre dem klar til brug igen inden for maks. 12 timer. Nu er processen for 80 pct. af instrumenterne sat til 24 timer. Det giver udfordringer pga. nye arbejdsgange, ny teknologi og nye lange afstande med op til 30 minutters transport.

AUH ikke har penge til at købe instrumenter nok til at dække behovet for sterile instrumenter, fastslår hospitalsledelsen.

Hospitalsledelsen på AUH arbejder nu på at forbedre det interne arbejdsflow, som skal sikre, at der er sterile instrumenter nok til rette tid. Hospitalet vil i de kommende uger fortsat operere kræftpatienter, akutpatienter og patienter, som trues på førligheden.