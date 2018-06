Totalt smøgfrit: Åbykollegiet bliver byens første røgfrie kollegium

»Åbykollegiet er et røgfrit kollegium. Det betyder, at du ikke må ryge i din egen bolig eller på indendørs eller udendørs arealer på kollegiets område.«



Sådan står der på hjemmesiden for det nye Åbykollegiet, der åbner fredag den 29. juni.

»Der er flere kollegier, hvor man gradvist forsøger at gøre lejlighederne røgfrie, men det kan kun ske i nye lejekontrakter, når der er udskiftning, men her kan vi gøre det fra start over hele linjen, og det er nemmere. Vi har valgt at gøre Åbykollegiet røgfrit på hele matriklen for at give et tilbud til de studerende, som er meget ikkerygere eller allergiske over for røg, og jeg tror også, at det er den vej, det vil gå med kommende kollegier,« siger Per Juulsen, direktør for Kollegiekontoret.

God sidemandsoplæring

Forbuddet mod røg har tilsyneladende ikke skræmt ansøgerne væk, for kollegiet er fuldt optaget, når det åbner fredag, og indflytterne er en god blanding af nye og gamle studerende. Og det er rigtig godt, mener Per Juulsen:

Åbykollegiet rummer 202 et- og to-værelseslejligheder og ligger på Søren Frichs Vej i byudviklingsområdet, hvor den tidligere fragtmandscentral er revet ned. Foto: Joachim Ladefoged

»Det giver en god sidemandsoplæring fra de gamle til de nye studerende – at man måske lige skal slukke for musikken ved midnat og den slags. På kollegier med udelukkende nye studerende kan der ofte blive for meget fest og ballade,« siger han.

Åbykollegiet Kollegiet på Søren Frichs Vej åbner fredag den 29. juni. Det består af 202 lejligheder med eget køkken og bad. 25 af lejlighederne er toværelseslejligheder med egen altan, og 177 lejligheder er etværelses. Lejlighederne i stueplan har egen terrasse, ekstra højde og hems. På hver etage er der fællesaltaner. Huslejen for en typisk etværelseslejlighed er ca. 3.600 kr. om måneden. Åbykollegiet er røgfrit både inde og ude.

Åbykollegiet rummer 202 et- og toværelseslejligheder og ligger på Søren Frichs Vej i byudviklingsområdet, hvor den tidligere fragtmandscentral er revet ned.

En typisk etværelseslejlighed er brutto opgjort til 36 kvm, men det inkluderer gang, trapper og værelsesarealer, så nettostørrelsen af lejligheden er ca. 20-25 kvm.

Huslejen for at bo i Åbykollegiet er ca. 3.600 kr. for en et-værelses lejlighed med eget køkken, bad og toilet, og derfra kan de studerende typisk trække ca. 500 kr. i boligstøtte. SU-satsen for udeboende på videregående uddannelser er i øjeblikket på 6.090 kr. om måneden før skat.

Flere nye kollegier

Med Åbykollegiet kan Kollegiekontoret råde over godt 200 nye boliger ved studiestart, og dermed følger Aarhus ifølge Per Juulsen med den stigende efterspørgsel.

»Antallet af danske studerende har været nogenlunde konstant de seneste år i Aarhus, men der kommer flere internationale studerende, og derfor ser vi en svag stigning hvert år. Men med Åbykollegiet og nye kollegier på vej i Gellerup og på Godsbanen i de kommende år, er det vores forventning, at vi kan følge med efterspørgslen,« siger Per Juulsen.

Aarhus Kommunes målsætning er at dække mindst 25 pct. af boligbehovet hos de studerende med kollegie- og ungdomsboliger, og i 2017 lå det tal lige under med 24,3 pct. Hvis det skal lykkes fremover, skal der således bygges 250 nye kollegieboliger, hver gang der kommer 1.000 ekstra studerende til byen.

Kommunen er bagefter boligmålsætning

Byens største uddannelsesinstitution, Aarhus Universitet, havde tidligere en kraftig stigning i antal studerende, men i øjeblikket er det universitetets målsætning at holde nogenlunde samme antal for i stedet at øge kvaliteten af uddannelserne. Optaget på Aarhus Universitet har de seneste fire år ligget stabilt på omkring 7.200 nye studerende hvert år.

På byens næststørste uddannelsesinstitution, VIA University College, har optaget også ligget nogenlunde stabilt på omkring 5.600-5.800 nye studerende hvert af de seneste tre år.

I 2016 var der ifølge en optælling lavet af Aarhus Kommune ca. 53.000 studerende i Aarhus, hvoraf Aarhus Universitet tegnede sig for ca. 35.000 studerende og VIA ca. 9.000 studerende.