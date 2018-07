Her er fremtiden: Armeret beton i bløde former

Han giver den ikke for lidt.

»Det største gennembrud i dansk byggeri de seneste 200 år.«

Og en mere:

»Med vores metode kan man spare op til 70 pct. beton i byggeindustrien.«

Sådan – så er journalistens opmærksomhed i hvert fald fanget.

Vi er på Marselisborg Lystbådehavn på græsarealet mellem p-pladsen og sejlbådene, og her er to specialister fra betonfirmaet Hi-Con i Hjallerup i gang med at lappe huller og samlinger på en kæmpe hvid betonkonstruktion, så den kan være klar til officiel præsentation mandag. HI-Con har støbt konstruktionen.

»Hvad det er? Det er et arkitektonisk debatindlæg, og formålet er at vise, hvad robotteknologien kan. Du kan sige, at det er et kig ind i fremtiden,« lyder forklaringen fra Asbjørn Søndergaard, der er arkitekt og Ph. d.-studerende på Arkitektskolen Aarhus og en af skaberne af konstruktionen.

Hurtig udskæring

Kort fortalt er konstruktionen, der hedder Opticut/Experiment R, banebrydende, fordi den beviser, at man med den nyeste robotteknologi nu kan forme beton helt, som man ønsker det – og uden at det behøver at koste en million. Det skyldes, at Asbjørn Søndergaard og kolleger har udviklet en særlig teknologi, som på rekordtid kan udskære særlige flamingoforme, der bruges til at støbe beton i.



»Hidtil har det været særdeles tidskrævende at lave særlige betonstrukturer – lidt som at tømme et badekar med en teske. Hvor det tidligere har taget op til fire timer at udskære en kvadratmeter støbeform, kan vi nu gøre på ca. 15 sekunder. Dermed bliver det også en økonomisk mulighed i byggeriet, ligesom vi rent arkitektonisk vil se mange nye konstruktioner, som ikke blot er firkantede,« siger han.

Asbjørn Søndergaard, der er opvokset i Aarhus og har gået på Rudolf Steinerskolen i Skejby, kom ind på Arkitektskolen i 2002 og blev færdiguddannet i 2008. Herefter fik han job som assistent på et forskningsprojekt, og derigennem opstod interessen for udvikling af robotteknologi til bygningsindustrien, som førte til hans nuværende Ph. D-projekt på Arkitektskolen.



Anvendt forskning

At der i den grad er tale om anvendt forskning i dette tilfælde kan ses af, at Asbjørn Søndergaard er medgrundlægger og teknologidirektør for virksomheden Odico Formwork Robotics, som arbejder på at videreudvikle og udbrede teknologien. Virksomheden har i øjeblikket 15 ansatte, men forventer at have det dobbelte antal om et halvt års tid, og Odico bliver i øvrigt børsnoteret fra mandag.´

Opticut/Experiment R Projektet viser verdens første topologi-optimerede betonkonstruktion, som er fremstillet ved robotdrevet tråd-skæring. Topologi-optimering er udviklet på Danmarks Tekniske Universitet og anvendes hovedsagligt i fly- og bilindustrien. Den anvender kraftige computerberegninger til at producere former, som ikke kan opnås ved tankens kraft.

Bag projektet står Arkitektskolen Aarhus, Odico, Hi-Con, Søren Jensen, Brunsgaard, Aarhus Tech, TU Delft samt en lang række aktører fra byggebranchen. Projektet er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål, Dreyers Fond og Statens Kunstfond. Projektet indvies mandag den 2. juli kl. 16 på Tangkrogen.

Virksomheden har været i gang i en årrække og et eksempel på anvendelsen af metoden kan ses i Vejle, hvor det såkaldte Fjordenhus eller Kirk Kapital-bygning tegnet af Olafur Eliasson netop er blevet indviet , og det er opført med hjælp fra Odico.

For at forstå konstruktionen Opticut på Tangkrogen skal man udover robotteknologien også forstå begrebet topologi-optimering. Det er udviklet af forskere på Danmarks Tekniske Universitet og er en metode, hvor man med en computer kan beregne den optimale udformning af f. eks. en væg, en fly-vinge eller et brofag. Metoden bruges især indenfor fly- og bilindustrien.

Kunstnerisk computer

Computeren får bl.a. at vide, hvor stor væggen eller fly-vingen skal være, og hvad den skal kunne bære, og så beregner computeren den maksimalt bedste struktur med det mindst mulige forbrug af materialer. Det giver til tider spændende – nærmest kunstneriske udformninger – og konstruktionen på Tangkrogen er et eksempel med sin hullede struktur udført i armeret højstyrkebeton.

Den skal stå der i to år – Experiment R - og det er jo ikke så ringe, hvis man spørger Asbjørn Søndergaard.

»Det er mega fedt, at vi i samarbejde med kommunen er blevet tilbudt en så fremtrædende placering. Jeg håber, at konstruktionen vil skabe opmærksomhed om de spændende muligheder for robotter i arkitektur. Vi har i hvert fald allerede fået rigtig mange interesserede spørgsmål fra folk hernede på havnen,« siger han.

Bag projektet, der indvies officielt mandag kl. 16, står som nævnt Odico, Arkitektskolen Aarhus, betonspecialisten Hi-Con, ingeniørvirksomheden Søren Jensen, forskallingsvirksomheden Brunsgaard, Aarhus Tech, det hollandske universitet TU Delft, entreprenøren Aarsleff og en lang række aktører fra byggebranchen.