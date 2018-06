Efter Dokk1-kaos: Securitas er klar til at lave ændringer

Securitas gjorde alt hvad vagtselskabet kunne under omstændighederne, da det automatiske p-anlæg under Dokk1 fredag eftermiddag brød sammen og hundredvis af mennesker stimlede sammen i timevise for at vente på de omkring 600 fangede biler.

Det forklarer Securitas kommunikationsansvarlige Christina Jacobsen, da hun bliver forelagt kritik af selskabets indsats fra Aarhus Kommune og en byrådspolitiker.

»Vagter på stedet udfærdigede sms-lister for at sende information ud, og sammen med Realdania meldte vi løbende ud på facebook, så vi kunne give oplysninger videre til folk, når vi fik dem fra systemleverandøren,« siger Christina Jacobsen, som tilføjer, at der bl.a. blev indkaldt to ekstra vagter og et ukendt antal administrativt ledelsespersonale for at håndtere situationen.

Softwareproblemer ved anlægget begyndte omkring kl. 15 fredag. Lidt før midnat var systemet igen oppe at køre. Det er ikke første gang p-anlægget er brudt sammen. Tilbage i januar lammede en teknisk fejl halvdelen af kælderen, og få uger efter anlæggets åbning i 2015 betød en fejl, at omkring 50 kunder måtte vente i flere timer på deres biler.

Dokk1-kaos: Jesper Dybdahls bil er blevet fanget under jorden to gange To sms'er med information fik Jesper Dybdahl fra Securitas, mens hans bil i fredags for anden gang var fanget i p-anlægget under Dokk1. Byrådspolitiker Marc Perera Christensen greb megafonen, da han vurderede, at Securitas kommunikation var for dårlig.

Klar til ændringer

Den konservative byrådspolitiker Marc Perera Christensen var til stede under nedbruddet i fredags og kritiserer især Securitas kommunikationsindsats. Det samme har Aarhus Kommune presseansvarlige for Kultur og Borgerservice, Michael Jarp, gjort. Han har derfor bedt om et møde med vagtselskabet i næste uge for at forbedre indsatsen ved lignende situationer fremover.

Christina Jacobsen vil ikke udtale sig, om Securitas skulle have handlet anderledes, før forløbet er blevet evalueret med alle de tilstedeværende medarbejdere.

»Men vi tilslutter os gerne et møde med kommunen. Vi er der for at sørge for sikkerhed og tryghed i anlægget, det er vores rolle. Føles den ikke optimalt, så går vi altid ind og evaluerer og drøfter med de nødvendige parter,« siger hun og understreger, at vagtfirmaet om nødvendigt er klar til at ændre procedurer.

Peter Kjølby, vicedirektør for Realdania By og Byg, som ejer anlægget, beklager fredagens nedbrud, men vil ikke kommentere kritikken af Securitas.