200 biler gemmer sig fortsat under Dokk1

Omkring midnat fik de ansvarlige for teknikken i p-huset under Dokk1 styr på systemet, der omkring kl. 15 fredag brød sammen og fangede ca. 600 biler i dybet.

Automatisk p-anlæg Aarhus Kommune har i samarbejde med Realdania Byg bygget det store underjordiske p-anlæg under Dokk1 på Aarhus Havn. Anlægget er det første automatiske p-anlæg i Aarhus. Det har plads til ca. 1000 biler og er dermed Europas største automatiske p-anlæg. Bilister kører deres biler ind i én af anlæggets 20 elevatorkabiner og parkere den på elevatorplatformen. Så sænker elevatoren bilen ned under jorden og transporterer den hen til en ledig parkeringshylde.

Lørdag formiddag mangler stadig 200 biler at blive afhentet, oplyser kommunikationsansvarlig i Securitas, Christina Jacobsen.

»De vil blive hentet manuelt op, når ejerne kommer. Ellers fungerer p-huset normalt. Vi har informeret via sms-lister og på Dokk1’s facebookside, hvordan folk skal forholde sig, hvis de ikke har afhentet deres bil endnu,« siger hun.

Securitas skal forklare p-kaos i Aarhus

Nedbruddet fredag eftermiddag skabte menneskekaos, da tusindvis af mennesker forinden var samlet for at se VM på storskærm og bådene i Volvo Ocean Race, der rundede havnebassinet.

De mange mennesker kan have været årsag til nedbruddet.

»Det ser ud til, at det er belastningen ved, at så mange henter deres biler i løbet så kort tid, der har udløst nogle fejl, men indtil videre er det gætværk,« siger Peter Kjølby, vicedirektør i Realdania By og Byg, som ejer p-anlægget, til TV2 Østjylland.