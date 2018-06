Securitas skal forklare p-kaos i Aarhus

600 biler hang fredag uhjælpeligt fast i parkeringsanlægget under Dokk1 i Aarhus.

Det udløste kaotiske situationer, fordi bilisterne ikke kunne få at vide, hvornår de kunne få deres bil, og i første omgang blev bedt om at blive ved p-anlægget, fordi Securitas, der passer det underjordiske anlæg, fastslog, at problemet ville være kortvarigt, og at folk derfor kunne blive pålagt en afgift på 750 kr., hvis ikke de var der til at hente deres bil, når den kom op.

På det tidspunkt havde mange ventet i langt over en time.

I anden omgang viste det sig at være langt alvorligere, så de ventende fik taxaboner og besked om, at de kunne tage hjem på Securitas’ regning – og komme ind til p-huset senere.

Klokken 22 fredag aften var der stadig et par hundrede biler på parkeringslageret, som kan rumme op til 1.000 biler, og folk stod stadig i kø for at få deres bil.

»Det går ikke. Sådan kan man ikke behandle byens gæster. Derfor har jeg bedt Securitas om et møde i næste uge, så vi kan finde ud af, hvordan sådanne situationer skal håndteres. Der er i hvert fald noget kommunikation, der skal blive bedre,« siger Michael Jaap, der er presse- og kommunikationschef i Kultur og Borgerservice.

Han tilbragte ligesom så mange andre bilister aftenen på Dokk1, hvor han forsøgte at få fortalt alle de ventende, hvad der var galt. Med hjælp fra flere ansatte i Borgerservice, der holder til i Dokk1, blev der skaffet kaffe, burgere, og hvad de ventende ellers havde brug for.

»P-anlægget er ikke Aarhus Kommunes ansvar, men vi syntes ikke, at vi kunne lade være med at hjælpe de mange mennesker, der ventede på deres bil,« siger Michael Jaap.

Da Securitas havde fået systemet, som henter og bringer bilerne, til at køre nogenlunde igen, viste det sig, at en del af de biler, der blev hentet op, tilhørte dem, der var sendt hjem med taxa. Derfor måtte Falck tilkaldes for at slæbe dem ud af de båse, som de var blevet leveret til. De spærrede for, at andre biler kunne transporteres af samme elevator, for systemet virker ikke sådan, at man bare kunne sende dem retur.

Disse biler står nu bag Dokk1, hvor de normalt ikke må holde, men kommunen har lovet, at der ikke kommer cityassistenter med bødeblokke før efter kl. 12.

Andre har aftalt, at deres bil uden beregning må holde i det underjordiske anlæg, til det passer ind i deres program at hente den.

Efter miseren med at hente de forkerte biler op, gik Securitas over til kun at hente de biler op, hvis ejere stod og ventede – eller sad bag svingdøren i Dokk1 for at holde varmen.

Aarhus Kommune lovede de bilister, der måtte gå hjem uden bil, at de ville få en opdatering, hvis de sms’ede til 1220 og skrev ”aarhus vor” – det står for Aarhus Volvo Ocean Race og blev brugt til i løbet af fredagen at fortælle, hvornår bådene i den internationale kapsejlads rundede ”fly-by”-bøjen i Aarhus Havn.

Beskeden kom kl. 23.25 fredag aften: ”Køen er nu væk. Det er muligt at hente sin bil” - over otte timer efter, at den første bilist forgæves forsøgte at hente sin bil.