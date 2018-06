P-kaos i Aarhus: Det eneste, der virkede, var betalingsautomaten

»Hvornår får jeg min bil?«

Spørgsmålet blev hvislet, hvæset, sagt og råbt af flere hundrede bilister, da det fredag eftermiddag gik op for dem, at de ikke kunne få deres køretøj udleveret fra det underjordiske p-anlæg under Dokk1 i Aarhus. Systemet, der placerer bilerne under jorden, var brudt sammen.

Det eneste, der virkede, var betalingsautomaten.



Allerede kl. 15.15 stod folk i lange køer for at komme til at læse på informationsskærmene for at læse, hvorfor de havde ventet i tre kvarter på at få deres bil. Skærmens svar var "wait" - vent.



Godt 600 biler hang fast under jorden, mens andre biler holdt i kø for at komme ind i p-anlægget, og vagterne forsikrede folk, at der ikke var noget i vejen: Det kørte blot langsomt, fordi så mange var kommet på én gang for at hente deres bil i anlægget, der kan rumme 1.000 biler.

Først trussel, så chokolade



Samtidig blev det slået fast, at hvis man gik derfra, og ens bil pludselig kom op og blokerede en bås i 15-20 minutter, ville det koste en afgift på 750 kr.

»Jamen, skal vi så bare stå at vente uden at vide hvor længe,« lød det måbende fra de ventende bilister.

»Ja,« lød svaret.

Kort efter var tonen en anden. Da måtte vagterne erkende, at noget var rivende galt, når de kunne se på deres skærm, at bilerne blev udleveret, mens de mange ventende udenfor kontrolrummet kunne se, at der ikke skete noget som helst i nogen af de båse, hvor bilerne angiveligt blev udleveret.

Jo, der stod på displayet over båsene, at en bil var på vej, men der kom bare ingen. Så blev der uddelt chokolade, forsøgt at forklare, udleveret taxaboner, så folk kunne komme hjem og på et tidspunkt tilbage til Dokk1 for at hente deres bil. Over højttalerne blev der råbt på en mand, der havde sagt, at han skulle til Helsingør, og andre fik at vide, at de bare skulle tage derhen, hvor de skulle, om det så var København, så ville de få refunderet udgifterne.

Snart blev også kommunen involveret. Medarbejdere fra Borgerservice, der holder til i Dokk1, kom ned for at tale med de mange ventende bilister. Marc Perera Christensen, tidligere rådmand og nu byrådsmedlem for De Konservative, kom tilfældigt forbi og fik udleveret en megafon, hvor han kunne fortælle de mange ventende, at der faktisk blev arbejdet med at få systemet til at køre igen, at man ikke skulle være nervøs, selv om ens bil ikke længere stod på listen over ventende køretøjer, og at politiet var tilkaldt for at finde ud af, hvem der ejede de biler, der stod og blokerede enkelt båse.

Kl. 17.45 kunne Marc Perera Chrisensen fortælle, at der formentlig ville gå mindst halvanden time, sandsynligvis mere, før bilerne kom frem fra dybet og opfordrede folk til at skrive en sms til 1220, så man kunne blive holdt opdateret.

Det er samme sms, som man tidligere på dagen kunne bruge for at få at vide, hvornår bådene fra kapsejladsen Volvo Ocean Race ville runde Aarhus Havn fredag eftermiddag.

En sms meddelte kl. 16.37, at der lige nu er ”problemer med parkeringsanlægget”. Tre timer senere var der stadig ikke kommet en sms om, at man nu kunne hente sin bil.

Kl . 21, over seks timer efter, at parkeringssystemet brød sammen, virker det stadig ikke, men nu bliver hver enkelt bil hentet manuelt op fra dybet under Dokk1. Det tager tid, så vagterne opfordrer til, at bilisterne kommer i løbet af de næste timer og forbereder sig på lidt ventetid.