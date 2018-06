Ny gågade på vej i Aarhus

Cafégæster og fodgænger får i sommer mere plads til at nyde solen og Latinerkvarterets særlige stemning. Graven laves nemlig om til gågade i de tre måneder.

»Graven er en unik gade med rigtig meget aktivitet på meget lidt plads. På solrige dage er gaden en lidt kaotisk blanding af byliv og trafikkorridor, og det skaber af og til nogle utrygge situationer. Med det her forsøg vil vi hen over sommeren se, om vi kan skabe en bedre oplevelse for alle ved at bringe trafikken ned i hastighed og give fodgængerne lidt højere prioritet. Det vil dog stadig være med kørsel tilladt, og så vil vi naturligvis evaluere forsøget i samarbejde med erhvervslivet og borgerne,« siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø (V).

Gaden ændres til gågade med kørsel tilladt fra 3. juli. Det betyder, at der stadig er adgang for biler og cyklister, men at hastighedsgrænsen er 15 km/t og trafikanterne skal indordne sig på fodgængernes præmisser.

Samtidig får de erhvervsdrivende lov til at opstille borde og stole til gæsterne på noget af vejarealet. Forsøget løber indtil 1. oktober. Forsøget bliver lavet i samarbejde med Latinerforeningen, som er Latinerkvarterets gadeforening.

Gaden fyldes med blomsterkummer, og der vil blive skiltet tydeligt med de nye trafikregler i gaden.