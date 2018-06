En spand isvand i hovedet hvert 10. sekund i 14 dage – sådan er Volvo Ocean Race

»Turen gennem Sydhavet var hårdt, koldt og vådt. Det kan bedst beskrives som at stille sig under den kolde bruser og få nogen til hvert tiende sekund at kaste en spand isvand i hovedet på sig. Og det fortsatte det i 14 dage.«



Sådan beskriver den danske gast, Jena Mai Hansen, strabadserne om bord på Vestas 11th Hour Racing – en af de syv både som fredag besøgte Aarhus Havn som led i verdens største kapsejlads Volve Ocean Race.

Til daglig bor hun på Aarhus Ø - og fredag var hun bogstavelig talt lige hjemme og vende.

Det har ikke været muligt at interviewe Jena Mai Hansen direkte. I stedet har hun i timerne inden ankomsten til Aarhus på en lydfil indtalt svar på nogle skriftlige spørgsmål, som JP Aarhus har sendt ud til båden.

Jena Mai Hansen har været med fra sejladsens start i Lissabon. Første sejlads til Cape Town i Sydafrika varede 19 dage. Derefter deltog hun på den to uger lange tur fra Cape Town til Melbourne i Australien, hvorefter hun holdt fire måneders pause, inden hun atter påmønstrede i Brasilien og har været med siden.

Dramatik til havs

Det har været en dramatisk sejlads – ikke mindst da Vestas-båden i januar kolliderede med en fiskerbåd ud for Hong Kongs kyst og en fisker mistede livet. Og da den 48-årige John Fisher i marts faldt over bord fra den britiske Team Sun Hung Kai/Scallywag vest for Kap Horn i Sydamerika. Trods en længere eftersøgning i det oprørte hav, lykkedes det ikke de andre besætningsmedlemmer at finde ham.

»Heldigvis for mig har jeg ikke været med på nogle af de mest dramatiske ture, fordi det skete, mens jeg holdt pause. Det er forfærdelige ulykker, og det værste man overhovedet kan forestille sig. Det må bare ikke ske, men vi er alle klar over den risiko, som desværre er en del af gamet. Jeg er sindssygt ked af det både på familiernes og kollegernes vegne,« fortæller den 29-årige sejler.

Ellers kan verdensmesteren i 49 FX berette om hårde betingelser om bord på Vestas-båden.

»Det mest dramatiske har været Sydhavet, som har nogle vilde bølger. Men også turen over Atlanten, hvor vi blev skyllet relativt meget omkuld og fik lidt ekstra blå mærker,« fortæller Jena Mai Hansen, hvis opgaver om bord bl.a. at stå ved roret og trimme sejl.

»Man er på dækket i fire timer, og så gælder det om at få båden til at sejle hurtigst muligt. Vi bliver skiftet ud to ad gangen. Når man er neden under, gælder det om at få noget at spise. Dvs. koge noget vand og hælde det over noget frysetørret mad, som selvfølgelig er kalorieberegnet, så vi ikke taber os for meget,« fortæller hun.

»Vi skal også gøre rent, høre vejrudsigt og snakke med navigatøren og sikre, at vi er på vej det rigtige sted hen. Og så gælder det om at skynde sig op i sin bunk og få sig hejst godt op under bådens dæk eller op ad siden og så ellers holde fast og passe på, at man ikke falder ud. Man får maksimalt to timers søvn, inden man skal på dækket igen.«

Kigger stjerner på åbent hav

Hvordan er det ikke at kunne se land i ugevis?

»Det betyder noget mentalt,« fortæller hun.

»Især i begyndelsen var det hårdt. Jeg kiggede rigtig meget op på stjernerne og tænkte meget på familie og venner. I den sidste tid har det ikke været så slemt, så måske har jeg vænnet mig lidt til det,« fortæller hun.

Jena Mai Hansen flyttede til Aarhus med sin kæreste Ryan Seaton, der også sejler 49'er, for at forberede sig til VM i Aarhus i august. De mange uger på havet har også givet lidt hjemve, erkender hun.

»Jeg savner da både min kæreste, resten af min familie og lejligheden på Aarhus Ø. Ryan har været god til at komme med rundt, og jeg har forsøgt at være hjemme så meget som muligt. Men både han og min familie har støttet mig 100 pct., så det har været superfedt,« fortæller Jena Mai Hansen, som fredag håbede at få et glimt af familien under de få minutter i Aarhus Havn.

»Min kæreste sejler også olympisk 49’er, og han er til Kieler Ugen i øjeblikket, så han vil desværre ikke være der. Han kommer til Holland til afslutningen på Volvo Ocean Race. Resten af min familie vil være i Aarhus og vinke, så jeg håber, jeg lige får lov til at se dem. Det bliver også lidt specielt at sejle lige forbi mit hjem, men jeg synes, det er så fedt for Danmark, at Volvo Ocean Race kommer et smut forbi, og at det måske en gang kan blive til et stop-over,« fortæller hun.

Nu gælder det 49er

Personligt har den danske verdensmester også høstet store erfaringer fra Volvo Ocean Race.

»Jeg har lært rigtig meget om mig selv og mine grænser på godt og ondt. Jeg har aldrig sejlet stor båd før, så jeg har også lært rigtig meget om at være i et team, og hvad der fungere og ikke fungerer. Det er nogle fantastisk dygtige gutter, som ved sindssygt meget om sejlsport. Det er meget inspirerende at være en del af, og jeg håber, at det er noget, jeg kan bruge fremadrettet,« siger Jena Mai Hansen.

Nu er du jo gået glip af meget træning i 49'er. Hvordan vil du indhente det?

»Det er rigtigt. Jeg har været ude af 49'er-sejladsen og min kampagne med Katja (Salskov-Iversen, red.) Jeg håber dog, at noget af den hårde træning, vi nåede inden, stadig kan bruges. Nu kommer vi hjem, og så får vi tre ugers intensiv træning inden VM. Vi ved, hvad der skal til, og vi vil selvfølgelig gøre vores bedste. Jeg er ikke sikker på, at vi igen bliver verdensmestre, men vi vil gøre, hvad vi kan, for at kvalificere Danmark til OL,« forsikrer hun.