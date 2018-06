Aarhus Kommune afviser erstatning til Classic Race-naboer

Naboer til motorbegivenheden Classic Race Aarhus har ikke lidt noget tab og har derfor ikke krav på erstatning.



Det fastslår advokatfirmaet Bech Bruun, som for Aarhus Kommune har vurderet, om kommunen skulle have handlet ansvarspådragende i forbindelse med sagsbehandlingen af Classic Race-tilladelsen.

»De varslede krav må derfor afvises,« skriver advokat Jacob Schall Holberg, Bech Brunn, til advokat Peter Blenstrup Nielsen, som på vegne af fem naboer har varslet en retssag mod kommunen.



Jeg vil sende advokaten et svar, fordi jeg mener, der er så mange faktuelle ting, han slet ikke forholder sig til. Peter Blenstrup Nielsen, advokat Jeg vil sende advokaten et svar, fordi jeg mener, der er så mange faktuelle ting, han slet ikke forholder sig til.

Kræver 315.000 kr.

Grundejerne, som i årevis har følt sig generet af motorløbet, kræver indtil videre 21.000 pr. år – i alt 315.000 kr. - i kompensation for, at racefestivalen i årene 2015-2017 blev gennemført på et ugyldigt grundlag. Beløbet skal dække udgiften til en erstatningsbolig i dagene omkring løbets gennemførelse.

Anledningen til sagsanlægget er, at Miljø-og Fødevareklagenævnet i slutningen af januar ophævede Aarhus Kommunes afgørelse, der tillod Classic Race Aarhus Fond at gennemføre den tre dage lange racerløbsfestival hvert år frem til 2022.

Nævnet slog fast, at Aarhus Kommune har sagsbehandlet arrangørens ansøgning forkert ved at behandle racerløbet som en fritidsaktivitet. Arrangøren skulle i stedet have været betragtet som en erhvervsvirksomhed med mere vidtgående krav til bl.a. støjdæmpning.

Ingen tab

På trods af at Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt kommunens sagsbehandling, mener advokaten, at naboerne til løbsstrækningen ikke har lidt noget tab. Advokaten vurderer for det første, at det ikke kan lægges til grund, at støjgrænseværdierne overhovedet er forkerte, idet Aarhus Kommune i den nye afgørelse fra maj i år ikke har ændret grænseværdierne.

Der er derfor ikke påvist noget tab, konkluderer Jacob Schall Holberg.

For det andet er det ikke dokumenteret, at den erstatningsbolig, der danner grundlag for grundejernes tabsberegning, i det hele taget har været benyttet, eller at der i øvrigt er lidt tab ud over den tredages periode, som løbet varer. Desuden anser advokaten kravene fra 2015 og 2016 for at være forældede.

Beboere vil have tilladelse til Classic Race kendt ugyldig

Svar på vej tilbage

Teknik og Miljø-afdelingen har ifølge jurist i ledelsessekretariatet, Lisbeth Hjortborg, taget advokatens vurdering til efterretning.

»Nu ligger den hos de her borgere, som så må tage stilling til, om de med det svar, de har fået, vil udtage den stævning, som de har varslet,« siger Lisbeth Hjortborg.

Advokat Peter Blenstrup Nielsen oplyser, at han først har set advokatens svar fredag.

»Jeg tager sagen med hjem i weekenden og overvejer den grundigt, og så vil jeg udarbejde et svar til dem, som jeg vil sende mandag eller tirsdag,« fortæller han.

Næste skridt er dog ifølge Peter Blenstrup Nielsen ikke at sende en stævning.

»Vi går ikke direkte i retten nu. Jeg vil sende advokaten et svar, fordi jeg mener, der er så mange faktuelle ting, han slet ikke forholder sig til. Han kender jo ikke sagen i detaljer, og der er en række ting, jeg lige vil påpege over for ham. Så han får en mulighed mere,« siger Peter Blenstrup Nielsen.