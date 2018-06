Halvmarathon vil præge Aarhus med fest og afspærringer

Søndag mellem kl. 9 og 14 vil en stor del af midtbyen i Aarhus blive spærret af for at give plads til de 11.500 deltagere i dette års Aarhus City Halvmarathon.

Løbet skydes i gang på Fredriks Allé og store dele af ruten er lagt i Aarhus C med et par afstikkere til toppen af Botanisk Have og ud af Strandvejen. Løbet kommer derfor til at fylde meget i Aarhus Midtby, men kl. 14 er der igen fri passage de fleste steder, oplyser arrangørerne, Aarhus Motion.

»Vi gør vores bedste for at genere trafikken så kort tid som muligt og har omkring 240 frivillige og 70 hjemmeværnsfolk til at hjælpe os med opgaven,« fortæller Helge Meier, der er ansvarlig for beredskabet og trafikken på dagen.

»Hvis man har tid, så kom ud og bak løberne op – stemningen plejer at være helt fantastisk,« opfordrer han.

Arrangørerne forventer, at det efterhånden traditionsrige løb vil tiltrække mellem 40.000 og 60.000 tilskuere.

Det forventes, at der flere steder kan opstå kødannelser i trafikken, så borgere opfordres til at tage cyklen eller tage hjemmefra i god tid. Fodgængere og cykler kan som udgangspunkt færdes de fleste steder i byen, men bør følge anvisningerne.

Frederiks Allé fra Thomas Jensens Allé til og med rådhuset er lukket fra fredag kl. 10 til mandag kl. 7. Også Rådhuspladsen vil være spærret søndag fra kl. 6-11. Derudover er mange veje lukket i tidsrummet kl. 8 til 14.

Søndag vil mange bybusser og regionale busser desuden være sat på pause eller deres ruter lagt om mellem kl. 9 og 13. Letbanen kører som normalt.

En festlig dag

Løberne og publikum bliver hjulpet på vej af underholdning fra 50 steder langs rutern.

»Sidste års underholdningsspots havde i anledningen af Aarhus Kulturby 2017 et fælles overordnet tema – i år er der fuld skrue på mangfoldigheden,« siger Helle Tranholm fra Aarhus Motion, der koordinerer alt underholdning til løbet.

»På turen kommer løberne til at møde alt fra VM-roligans til Hinnerupgarden og power zones med DJ’s, musik og masser af heppere.«

I anledning af at der på løbsdagen er præcis et halvt år til jul bliver området ved Tivoli Friheden forvandlet til en jule-zone med pyntede juletræer, nisser, julemusik og en kæmpe pakkekalender med en pakke for hver dag frem til jul – i alt 183 pakker.

Til at bemande de 50 underholdningsspots har arrangøren allieret sig med samarbejdspartnere, efterskoler og idrætsforeninger fra hele Østjylland.

»Når vi siger, at vi bærer vores deltagere gennem løbet, så er det lige før, det er bogstaveligt. Med omkring 820 mennesker ude på ruten, er der faktisk rimelig mange hænder,« siger Helle Tranholm.

Inden løbet sendes desuden en tour-caravane afsted på ruten og i Musikhus- og Rådhusparken er der storskærme, boder mm.

På www.aarhusmotion.dk/trafikinfo kan man se, hvornår vejene er lukket i det område, man skal bevæge sig rundt i. På midttrafik.dk kan man få overblik over ændringerne i busdriften.