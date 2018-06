Aarhus får ny brandstation i Højbjerg

Fra den 1. oktober kører Østjyllands Brandvæsen også ud fra en midlertidig brandstation på Søren Nymarks Vej 4 i Højbjerg. Det sker som en konsekvens af, at Østjyllands Brandvæsen har overtaget brandslukningen i Aarhus vest og syd fra Falck.

Den nye brandstation skal fungere som en døgnbemandet brandstation, hvor seks brandfolk har base døgnet rundt. Flytningen af en døgnbemandet brandstation længere syd for Aarhus by end i dag giver en langt større del af Østjylland en bedre dækning, således endnu flere borgere kan forvente, at brandvæsnet ankommer inden for 10 min, lyder forklaringen fra Østjyllands Brandvæsen.

Direktør Lars Hviid siger:

»Placeringen af den midlertidige Station Aarhus Syd, passer perfekt med de beslutninger, der er truffet i byrådene i Skanderborg, Odder, Samsø og Aarhus, om at Østjyllands Brandvæsen skal udvikle sig med Østjylland. Vi glæder os til at tage stationen i brug den 1. oktober, så sikkerheden uanset den fortsatte vækst er i højsædet.«

Samarbejdet med Sinding og Co påbegyndes allerede fredag den 22. juni, hvor en arbejdsgruppe med brandfolk skal besigtige lokaliteten for snarest at udarbejde en plan for nødvendige ombygninger. Der skal bl.a. være styr på slukningsgrænser, udkaldsskærme, køkken, soverum, arbejdsrum osv.

»Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde med Østjyllands Brandvæsen, og vi glæder os til at byde dem velkomne i lokalerne på Søren Nymarks Vej 4,« siger adm. direktør Tor Dam Sinding.

På sigt skal der opføres en moderne fuldtidsbrandstation i den sydlige del af Aarhus tilsvarende den, der planlægges opført i Lisbjerg.

Ud over den nye brandstation har Østjyllands Brandvæsen også lejet nye køretøjer, så der fra dag 1 kan disponeres over en tankvogn, en sprøjte og en drejestige fra stationen. Der er igangværende udbud med henblik på at købe nye køretøjer. Disse forventes leveret i flere omgange i løbet af 2019.