Russerne må meget gerne se med, når der sendes fodbold fra Aarhus.

Her har det danske sportsmærke Hummel hejst en 13 m høj regnbuefarvet trøje op, for at promovere et budskab om, at man kan ændre verden gennem sport. I dette tilfælde er det seksuelle minoriteters rettigheder og sikkerhed under VM i fodbold samt almen tolerance og specifik støtte til det russiske LGBT-miljø.

Seksuelle minoriteters rettigheder er et følsomt emne i Rusland. Ulrik Feldskov Juul, kommunikationschef, Hummel Seksuelle minoriteters rettigheder er et følsomt emne i Rusland.

Det var egentlig meningen, at den kæmpestore regnbuetrøje skulle have prydet en af Moskvas centrale pladser, men flere eksperter i Moskva vurderede, at budskabet ville være for kontroversielt, og at kæmpetrøjen derfor ikke ville få lov til at blive hængt op pga. den synlige regnbueaktivisme. Derfor valgte Hummel at flytte gadeaktiviteterne til hjembyen Aarhus og den danske VM-fest.

»Seksuelle minoriteters rettigheder er et følsomt emne i Rusland. Vi gjorde os stor umage med ikke at optræde som en elefant i en glasbutik, men måtte til sidst sande, at vi risikerede at gøre mere skade end gavn. Desuden var vores russiske eventbureau ikke tryg ved at skulle løfte opgaven. Derfor har vi valgt at koncentrere vores lokale aktiviteter i Diversity House og samtidig sende et dansk budskab om accept og tolerance,« forklarer kommunikationschef Ulrik Feldskov Juul, Hummel, i en pressemeddelelse.

Hummel sætter desuden regnbuetrøjer i normale størrelser til salg i Tyskland, England og Danmark for at rejse penge til The Russian LGBT Sport Federation, en organisation, der arbejder for at samle det russiske LGBT-miljø i sporten og rejse penge til den russiske non-profit rettighedsorganisation, Russian LGBT Sport Federation, der siden 2010 har arbejdet mod diskrimination af seksuelle minoriteter i russisk sport.

»Vi er fyldt med respekt for deres arbejde. Derfor er vi også gået ind som støtter af det såkaldte Diversity House i Moskva, hvor vi bl.a. leverer kampagnematerialer og trøjer til LGBT- fodboldturneringen Football For All,« siger Ulrik Feldskov Juul.