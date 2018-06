Hvis man i den kommende weekend bevæger sig ud i det aarhusianske natteliv, vil man kunne møde budskabet "8000 stoffri".

Østjyllands Politi, Aarhus Kommune og byens natklubber, cafeer m.fl. er for første gang gået sammen om en fælles kampagne mod euforiserende stoffer:



»Vi ved fra indsatser tidligere på året, at der er stoffer i omløb i det aarhusianske natteliv. Det er selvfølgeligt uacceptabelt. Derfor deltager vi i denne kampagne for at skabe opmærksomhed om problemet. Vi har også planlagt konkrete politiindsatser målrettet stoffer i nattelivet hen over året,« siger politidirektør Helle Kyndesen fra Østjyllands Politi.

Hun anerkender, at en kampagne ikke nødvendigvis kan sætte en stopper for alle stoffer i nattelivet.

»Men vi håber, at vi ved at stå sammen om det samme krystalklare budskab, nemlig at euforiserende stoffer ikke hører til i det gode natteliv i Aarhus midtby, gør det lettere for nogle at sige nej til stoffer, og får andre til at reflektere over, om det nu også er en god ide,« siger hun.

Stoffer i Danmark Sundhedsstyrelsens ”Narkotikasituationen i Danmark 2017” viser, at 2,7 pct. af de 16-24-årige har brugt ét eller flere andre illegale stoffer end hash inden for den seneste måned.



Det tilsvarende tal var 1,6 pct. i 2013.



Samme opgørelse viser, at 6,3 pct. af de 16-24-årige har brugt ét eller flere illegale stoffer end hash inden for det seneste år.



Det er ulovligt at besidde og sælge euforiserende stoffer.

Kilde: Østjyllands Politi

Også Aarhus Kommune står bag kampagnen. Borgmester Jacob Bundsgaard (S) understreger, at initiativet skal bidrage til at bevare det trygge festmiljø i byen:

»Aarhus er en studieby, der er kendt for et godt og trygt natteliv. Det vil vi rigtigt gerne fastholde ved klart at signalere, at hvis man vælger stofferne til, vælger man samtidig den gode fest og det gode natteliv i Aarhus fra,« siger borgmesteren.

Kampagnen ”8000 stoffri” kører i de sidste to weekender i juni og gentages flere gange i løbet af efteråret.



Kampagnen består blandt andet af plakater til ophængning på barer og caféer, indhold til restauratørernes sociale medier og klistermærker. Alle med et lysende ”8000 stoffri”-budskab.

Christoffer Schmidt er talsmand for Byens Natteliv, der er et restauratørnetværk med cirka 40 restauratører fra det aarhusianske natteliv. Han forudser, at kampagnen bliver tydelig for gæsterne.

»Derudover er vores personale blevet ekstra godt rustet til at tage kampen op imod stoffer igennem de kurser, der er blevet afholdt for dem op til kampagnen. Så det er på flere måder et budskab, der bliver svært at overse i de weekender, hvor kampagnen kommer til at køre,« forklarer han.

Ud over kampagnen, arbejder Østjyllands Politi, Aarhus Kommune og byens restauratører allerede sammen om andre forebyggende initiativer. Blandt andet har 42 dørmænd og 65 barchefer og bestyrere allerede været på kursus i håndtering af euforiserende stoffer i nattelivet.