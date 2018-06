Byrådet dropper nyt udspringsbassin

Det er langt fra sikkert, at etableringen af en ny svømme- og udspringshal på Frederiksbjerg Idrætscenter hænger økonomisk sammen.

I lokalområdet er der kritik af skyggevirkninger på markedspladsen ved Ingerslevs Boulevard, hvis der realiseres et boligprojekt i forbindelse med etableringen af den nye udspringshal.

Og der arbejdes med planer om et verdensbad i Gellerup, som vil udgøre en væsentlig udvidelse af byens svømmehalstilbud.



Sådan lyder konklusionerne fra Kultur og Borgerservice, der på onsdagens byrådsmøde havde lagt op til, at sætte planerne om en ny hal til svømning og udspring ved svømmestadionet op mod Ingerslev Boulevard i bero.

Det kunne et flertal i byrådet bakke op.

»Projektet har vist sig sværere end først antaget, men der er gode muligheder for at skabe svømmefaciliteter i verdensbadet i gellerup. Den mulighed bør vi forfølge,« sagde Mahad Yussuf (S).

Politikere: Gellerup skal huse stort badeland

Udspringsbassinet skulle finansieres ved at frasælge ubrugte arealer ved Frederiksbjerg Idrætscenter til boligbyggeri. Men økonomien har vist sig ikke at hænge sammen.

Kultur og Borgerservice skriver, at udspringsbassinet vil koste omkring 85,5 mio. kr. at etablere, mens salgsprovenuet kun bliver 56,5 mio. kr., hvis etableringen af boliger ikke skal give for mange skyggegener.

»Vi skal være meget omhyggelige med, hvordan vi bruger vores ressourcer, fordi vi mangler mange idrætsfaciliteter i kommunen. Så Er det her et projekt, man skal gå i gang med, når man ser på, hvad det vil koste for kommunen?« spurgte kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad retorisk og støttede at sætte projektet i bero.