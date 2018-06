Søfartsmuseum: »"Vanddragen" vil være lige i øjet her«

Direktøren for kunstmuseet Aros, Erlend Høyersten, har for nylig takket nej til at lægge rammer til, hvis det en dag bliver aktuelt at flytte skulpturen "Vanddragen" fra Store Torv. Men nu melder et andet, mindre museum sig på banen i debatten om værket. Aarhus Søfarts Museum ønsker, at "Vanddragen" en dag kan få hjemme foran deres museum på Aarhus Havn.

»Skulpturen har været til stor debat og har været upopulær i mange kredse. I stedet for at alle siger, de ikke vil have den, vil jeg gerne sige, at vi vil have den,« siger museets daglige leder, Karl Nøhr Sørensen.

Den vil være et fantastisk "sømærke" her, hvor Aarhus Havn ender, og hvor Aarhus Bugten begynder. Karl Nøhr Sørensen, daglig leder af Aarhus Søfarts Museum Den vil være et fantastisk "sømærke" her, hvor Aarhus Havn ender, og hvor Aarhus Bugten begynder.

Han er selv tidligere byrådsmedlem, men stemte i sin tid ikke for "Vanddragen". I dag mener han dog, den vil passe godt til de maritime omgivelser, hvor Aarhus Søfarts Museum holder til:

»"Vanddragen" hører til temaerne hernede og vil være lige i øjet her. Den vil være et fantastisk "sømærke" her, hvor Aarhus Havn ender, og hvor Aarhus Bugten begynder, og hvor Aarhus Søfarts Museum fortæller historier fra fjerne lande,« siger han.



I dag er museet midlertidigt placeret i 14 containere på Hveensgade, men har visioner om et nyt museum yderst på Pier 3 på Aarhus Havn, hvor skulpturen ifølge Karl Nøhr Sørensen vil passe godt ind.



Har ikke økonomi til det

Foreløbig er der blot tale om løse ønsker og idéer. En eventuel flytning skal ske i samarbejde med værkets kunstner, Elisabeth Toubro, og teknikrådmand Bünyamin Simsek (V) har netop taget initiativ til at undersøge mulighederne for at flytte det.

Tilbage i 2005 blev en flytning estimeret til at koste 5-10 mio. kr., men prisen kan være anderledes i dag, da Statens Kunstfond ikke kræver erstatning, hvis værket skal flyttes.

»Vi kan ikke bruge penge på skulpturen, men vi vil gerne gøre os fortjent til den. Vi mener, at den har en god og populær fremtid her,« siger Karl Nøhr Sørensen.