Efter hasardkørsel og narkosalg: Politiet drosler ned på bemandingen i Aarhus Ø

Den seneste måned har Østjyllands Politi været markant tilstede på Aarhus Ø, og kommunen har indsat midlertidige vejbump på politiets opfordring. Det skyldtes, at en gruppe unge mennesker skabte utryghed hos beboerne. Nu kan politiet fortælle, at indsatsen har været effektiv, og at der igen er ro på i området.

»Vi har egentlig haft rigtig god gavn af bumpene. Og det betyder så, at vi i samråd med kommunen har valgt at fjerne bumpene dernede og drosle politiets indsats ned til et normalt niveau,« siger Jesper Bøjgaard Madsen, der er politiinspektør hos Østjyllands Politi.

Narko og hasardkørsel

I sidste uge var der slagsmål med køller og bat mellem to grupper på Bernhard Jensens Boulevard, som leder ud til Aarhus Ø. Episoden er bare én af flere i de seneste uger, fortæller politiinspektøren:

»Der har været flere anmeldelser fra beboere om, at nogle har solgt narkotika, højtråbende og støjende adfærd, slagsmål og generelt ting, der kunne gøre beboere og besøgende utrygge.«

Politiet blev opmærksom på problemet ved, at flere beboere sendte anmeldelser og ved, at politiet selv observerede stedet i perioden. De involverede er fortrinsvis grupper af unge mænd, som politiet kender i forvejen.

Jesper Bøjgaard Madsen fortæller, at politiets tilstedeværelse i sig selv er yderst effektivt, når det handler om at stoppe uroen. Det er en kendt metode hos politiet. Sommetider resulterer det i, at de unge flytter til andre steder, men indtil videre er optøjerne ikke flyttet andre steder hen, forsikrer han. Men med neddroslingen kan de unge vende tilbage, erkender han.

»Kommer de tilbage, kigger vi på det igen, og så vil det vise sig, hvilke modforanstaltninger der er relevante. Men vi prioriterer gerne at sende folk derud,« siger han.

Kim Gulvad, chef for drift og myndighed i Aarhus kommune, er tilfreds med udviklingen, efter en række borgere har klaget over bumpene.

»Så vi er glade for, at vi kan fjerne dem nu,« siger han.