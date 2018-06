Regionen: Patienterne vil kunne mærke sparerunde

Patienterne vælter ind på hospitalerne, som samtidig presses af højere udgifter til medicin.

Det er årsagen til, at forretningsudvalget i Region Midtjylland tirsdag behandlede et sparekatalog for resten af 2018 på 207,2 mio. kr., og konsekvenserne kan blive synlige for patienter på en række områder, påpeger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

»Budgetoverskridelsen skyldes et ekstraordinært pres på vores hospitaler især på medicinske afdelinger. Jeg har hørt om stigninger i antallet af patienter på 8-10 pct. Det er en alvorlig budgetoverskridelse, som samtidig kommer sent på året, og derfor sætter vi nu bremsen i i forhold til en lang række initiativer, som skulle have være sat i gang senere i 2018,« siger Anders Kuhnau (S).

Administrationen i Region Midtjylland har lavet spareforslag, som bl.a. skal sætte en prop i afsatte pengepuljer til mere strålebehandling, screening for tyk- og endetarmskræft, Kræftplan IV og til hjælp til høreapparater.

»Budgetterne skal overholdes, og vi skal håndtere akutte patienter. Derfor er vi tvunget til at lave en hård prioritering. Forventningen er, at patienter med hørenedsættelse kan komme til at vente endnu længere på hjælp. Det er beklageligt, for der er i forvejen meget lang ventetid på området,« siger Anders Kühnau, som anerkender, at de nye spareplaner kan få indflydelse på Region Midtjyllands overholdelse af de fastsatte udrednings- og behandlingsgarantier.

Region Midtjylland brugte færre penge på private hospitaler 15 mio. kr. sparede Region Midtjylland sidste år på privathospitalkontoen. Brancheforening er bekymret.

Hvis det ender der, er det alvorligt, påpeger Morten Freil, direktør i paraplyorganisationen Danske Patienter.

»Der er jo en grund til, at vi har fået fristerne. Men det vidner om, at vi har et meget presset sundhedsvæsen. Og det er dybt beklageligt, hvis sparerunder kan ende med at gå ud over de garantier, som patienterne har fået,« siger Morten Freil.

Region Midtjylland vil spare de 207 mio. kr. uden afskedigelser blandt personalet. Regionerne har netop indgået en ny økonomiaftale med staten, som ifølge Anders Kühnau i højere grad tager højde for stigningerne i patientantallet i 2019. Regionsrådet skal tage stilling til sparekataloget i næste uge.